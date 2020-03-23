Pro новини: Ситуація з транспортом в Україні. Впровадження надзвичайного стану

У випуску програми "Pro новини" за 23 березня – у Києві для проїзду у громадському транспорті ввели спеціальні перепустки, які можна отримати лише на роботі. У Чернівцях медиків возять безкоштовно, а у Сумах частина транспорту працює лише для медпрацівників. В Україні хочуть ввести надзвичайний стан через поширення коронавірусу. Деякі депутати виступають проти.

Також у випуску: В Україну привезли експрес-тести на коронавірус.