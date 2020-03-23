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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Pro новини: Ситуація з транспортом в Україні. Впровадження надзвичайного стану

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску програми "Pro новини" за 23 березня – у Києві для проїзду у громадському транспорті ввели спеціальні перепустки, які можна отримати лише на роботі. У Чернівцях медиків возять безкоштовно, а у Сумах частина транспорту працює лише для медпрацівників. В Україні хочуть ввести надзвичайний стан через поширення коронавірусу. Деякі депутати виступають проти.

      Також у випуску:

      В Україну привезли експрес-тести на коронавірус.

      Коли весняний призов 2020: кого призвуть до армії та який термін служби
      23 березня
      Теги: Надзвичайний стан Транспорт Випуск новин
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