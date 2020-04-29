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      Pro новости: Скандал в "Борисполе" из-за заробитчан. Ляшко против Тищенко

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске программы "Pro новости" за 29 апреля – чартер с украинскими заробитчанами, которые направлялись в Лондон, не выпустили из аэропорта "Борисполь". Олег Ляшко смело взялся ликвидировать центр распространения коронавируса в столице. Впрочем, вместо входа в ресторан Николая Тищенко замуровал выход на террасу.

      Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале:

      В Украине почти 10 тысяч больных коронавирусом, и только чуть более 1100 выздоровели.

      Утром предприниматели приходили пикетировать Кабмин с требованием отменить или хотя бы смягчить карантин. Разгневанная толпа не собралась, впрочем, полицейские набросились с угрозами на съемочную группу "Громадского", в частности, Богдана Кутепова, который освещал акцию предпринимателей в прямом эфире, стоя на газоне.

      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Заробитчане Николай Тищенко Олег Ляшко Выпуск новостей
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