Pro новини: Скандал у "Борисполі" через заробітчан. Ляшко проти Тищенка
У випуску програми "Pro новини" за 29 квітня – чартер із українськими заробітчанами, які прямували до Лондона, не випустили з аеропорту "Бориспіль". Олег Ляшко сміливо узявся ліквідовувати осередок розповсюдження коронавірусу в столиці. Утім, замість входу в ресторан Миколи Тищенка замурував вихід на терасу.
Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі:
В Україні майже 10 тисяч хворих на коронавірус, і лише трохи більше ніж 1100 одужали.
Зранку підприємці приходили пікетувати Кабмін із вимогою скасувати або хоча б пом'якшити карантин. Розгніваного натовпу не назбиралося, утім, поліцейські накинулися з погрозами на знімальну групу "Громадського", зокрема, на Богдана Кутєпова, який висвітлював акцію підприємців у прямому ефірі, стоячи на газоні.
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