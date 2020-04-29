Pro новини: Скандал у "Борисполі" через заробітчан. Ляшко проти Тищенка

У випуску програми "Pro новини" за 29 квітня – чартер із українськими заробітчанами, які прямували до Лондона, не випустили з аеропорту "Бориспіль". Олег Ляшко сміливо узявся ліквідовувати осередок розповсюдження коронавірусу в столиці. Утім, замість входу в ресторан Миколи Тищенка замурував вихід на терасу.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі:

В Україні майже 10 тисяч хворих на коронавірус, і лише трохи більше ніж 1100 одужали.

Зранку підприємці приходили пікетувати Кабмін із вимогою скасувати або хоча б пом'якшити карантин. Розгніваного натовпу не назбиралося, утім, поліцейські накинулися з погрозами на знімальну групу "Громадського", зокрема, на Богдана Кутєпова, який висвітлював акцію підприємців у прямому ефірі, стоячи на газоні.