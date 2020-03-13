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      Pro новости: Создание Кунсультативнои совета совместно с боевиками. жертва коронавируса

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске "Pro новости" за 13 марта – в Минске договорились создать так называемый Консультативный совет, куда должны были войти и представители ОРДЛО. Таким образом планировали обсуждать, в частности, изменения в Конституцию Украины. Зафиксировали первую смерть в Украине от коронавируса. В Радомышле, на Житомирщине, умерла 71-летняя женщина.

      Также в выпуске:

      Подачу воды в Крым украинцы считают предательством. Однако такое заявление политики делали уже неоднократно. В частности, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, а после него – премьер-министр Денис Шмыгаль.

      Минздрав представил законопроект о борьбе с коронавирусом: что он предусматривает
      13 марта
      Теги: Пророссийские боевики Оккупированные территории Украина – Россия Выпуск новостей
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