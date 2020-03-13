Pro новости: Создание Кунсультативнои совета совместно с боевиками. жертва коронавируса
В выпуске "Pro новости" за 13 марта – в Минске договорились создать так называемый Консультативный совет, куда должны были войти и представители ОРДЛО. Таким образом планировали обсуждать, в частности, изменения в Конституцию Украины. Зафиксировали первую смерть в Украине от коронавируса. В Радомышле, на Житомирщине, умерла 71-летняя женщина.
Также в выпуске:
Подачу воды в Крым украинцы считают предательством. Однако такое заявление политики делали уже неоднократно. В частности, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, а после него – премьер-министр Денис Шмыгаль.
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