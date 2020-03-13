Pro новини: Створення Кунсультативної ради спільно з бойовиками. Жертва коронавірусу
У випуску "Pro новини" за 13 березня – у Мінську домовились створити так звану Консультативну раду, куди мали б увійти і представники ОРДЛО. У такий спосіб планували обговорювати, зокрема, зміни до конституції України. Зафіксували першу смерть в Україні від коронавірусу. В Радомишлі, що на Житомирщині, померла 71-річна жінка.
Також у випуску:
Ймовірне постачання води у Крим українці вважають зрадою. Однак таку заяву політики робили вже неодноразово. Зокрема, лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, а після нього – прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
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