Pro новини: Створення Кунсультативної ради спільно з бойовиками. Жертва коронавірусу

У випуску "Pro новини" за 13 березня – у Мінську домовились створити так звану Консультативну раду, куди мали б увійти і представники ОРДЛО. У такий спосіб планували обговорювати, зокрема, зміни до конституції України. Зафіксували першу смерть в Україні від коронавірусу. В Радомишлі, що на Житомирщині, померла 71-річна жінка.

Також у випуску: Ймовірне постачання води у Крим українці вважають зрадою. Однак таку заяву політики робили вже неодноразово. Зокрема, лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, а після нього – прем'єр-міністр Денис Шмигаль.