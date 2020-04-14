Pro новости: способ разблокирования "антиколомойского" закона. COVID-19 в лавре
В выпуске программы "Pro новости" за 14 апреля – в "Слуге народа" хотят принять изменения в регламент, чтобы прекратить законодательный спам. В частности, чтобы разблокировать "антиколомойський" закон, к которому нардепы подали более 16 тысяч правок. В Киево-Печерской лавре зафиксировали почти 100 зараженных COVID-19.
Також у випуску:
У Чорнобильській зоні локалізували пожежу, яка тривала понад тиждень.
Московський патріархат просить грошову допомогу на лікування від COVID-19. Попри це, свої храми на Великдень вони не закриватимуть.
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