Pro новости: способ разблокирования "антиколомойского" закона. COVID-19 в лавре

В выпуске программы "Pro новости" за 14 апреля – в "Слуге народа" хотят принять изменения в регламент, чтобы прекратить законодательный спам. В частности, чтобы разблокировать "антиколомойський" закон, к которому нардепы подали более 16 тысяч правок. В Киево-Печерской лавре зафиксировали почти 100 зараженных COVID-19.

Також у випуску: У Чорнобильській зоні локалізували пожежу, яка тривала понад тиждень. Московський патріархат просить грошову допомогу на лікування від COVID-19. Попри це, свої храми на Великдень вони не закриватимуть.