Pro новини: Спосіб розблокування "антиколомойського" закону. COVID-19 у лаврі
У випуску програми "Pro новини" за 14 квітня – у "Слузі народу" хочуть прийняти зміни до регламенту, аби припинити законодавчий спам. Зокрема, щоб також розблокувати "антиколомойський" закон, до якого нардепи подали понад 16 тисяч правок. У Києво-Печерській лаврі зафіксували майже 100 заражених COVID-19.
Також у випуску:
У Чорнобильській зоні локалізували пожежу, яка тривала понад тиждень.
Московський патріархат просить грошову допомогу на лікування від COVID-19. Попри це, свої храми на Великдень вони не закриватимуть.
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