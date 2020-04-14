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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      Pro новини: Спосіб розблокування "антиколомойського" закону. COVID-19 у лаврі

      Випуск новин -

      У випуску програми "Pro новини" за 14 квітня – у "Слузі народу" хочуть прийняти зміни до регламенту, аби припинити законодавчий спам. Зокрема, щоб також розблокувати "антиколомойський" закон, до якого нардепи подали понад 16 тисяч правок. У Києво-Печерській лаврі зафіксували майже 100 заражених COVID-19.

      Також у випуску: 

      У Чорнобильській зоні локалізували пожежу, яка тривала понад тиждень.

      Московський патріархат просить грошову допомогу на лікування від COVID-19. Попри це, свої храми на Великдень вони не закриватимуть.

      Теги: Pro новини Слуга народу Верховна Рада Києво-Печерська лавра Випуск новин
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