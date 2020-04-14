Pro новини: Спосіб розблокування "антиколомойського" закону. COVID-19 у лаврі

У випуску програми "Pro новини" за 14 квітня – у "Слузі народу" хочуть прийняти зміни до регламенту, аби припинити законодавчий спам. Зокрема, щоб також розблокувати "антиколомойський" закон, до якого нардепи подали понад 16 тисяч правок. У Києво-Печерській лаврі зафіксували майже 100 заражених COVID-19.

Також у випуску: У Чорнобильській зоні локалізували пожежу, яка тривала понад тиждень. Московський патріархат просить грошову допомогу на лікування від COVID-19. Попри це, свої храми на Великдень вони не закриватимуть.