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      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 MH17
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      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 MH17

      Pro новости: Столичный план выхода из карантина. Количество больных COVID-19 уменьшается

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске программы "Pro новости" за 28 апреля – Кличко анонсировал, как Киев будет выходить из карантина. Известно, что сначала разрешат гулять по двое в парках и скверах, впрочем спортивные и детские площадки и дальше будут под запретом. Еще 400 новых больных COVID-19 украинцев зафиксировали за сутки. Это меньшее количество, чем фиксировали накануне.

      Також у випуску новин на 24 каналі

      Ресторатора та нардепа Миколу Тищенка викрили на ігноруванні карантину.

      Парламентський комітет вже розглянув 16 тисяч правок до "антиколомойського" законопроєкту.

      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Pro новости Выпуск новостей
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