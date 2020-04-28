Pro новости: Столичный план выхода из карантина. Количество больных COVID-19 уменьшается
В выпуске программы "Pro новости" за 28 апреля – Кличко анонсировал, как Киев будет выходить из карантина. Известно, что сначала разрешат гулять по двое в парках и скверах, впрочем спортивные и детские площадки и дальше будут под запретом. Еще 400 новых больных COVID-19 украинцев зафиксировали за сутки. Это меньшее количество, чем фиксировали накануне.
Також у випуску новин на 24 каналі:
Ресторатора та нардепа Миколу Тищенка викрили на ігноруванні карантину.
Парламентський комітет вже розглянув 16 тисяч правок до "антиколомойського" законопроєкту.
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