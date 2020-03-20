Pro новости: Тернополь готовится к пандемии. Просьба Зеленского к маме

В выпуске "Pro новости" за 20 марта – в Тернополе начали набор в группы волонтеров, которые должны противостоять распространению коронавируса. В области пока не зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19. Однако там разрабатывают план, как бороться с пандемией. Зеленский позвонил маме с просьбой оставаться дома.

Также в выпуске: Выздоровел мужчина, который первым в Украине заболел коронавирусом. В Германии введут суровый карантин, если граждане дальше будут гулять по улицам. По всей Украине использовали только 500 тестов на выявление коронавируса.