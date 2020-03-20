Pro новини: Тернопіль готується до пандемії. Прохання Зеленського до мами
У випуску "Pro новини" за 20 березня – у Тернополі розпочали набір у групи волонтерів, що мають протистояти поширенню коронавірусу. В області поки не зафіксовано жодного випадку захворювання на COVID-19. Однак там розробляють план, як боротимуться з пандемією. Зеленський подзвонив мамі з проханням залишатися вдома.
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