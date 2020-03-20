22:42
20 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ

      Pro новини: Тернопіль готується до пандемії. Прохання Зеленського до мами

      Випуск новин -

      У випуску "Pro новини" за 20 березня – у Тернополі розпочали набір у групи волонтерів, що мають протистояти поширенню коронавірусу. В області поки не зафіксовано жодного випадку захворювання на COVID-19. Однак там розробляють план, як боротимуться з пандемією. Зеленський подзвонив мамі з проханням залишатися вдома.

      Також у випуску:

      Одужав чоловік, який першим в Україні захворів на коронавірус.

      У Німеччині запровадять суворий карантин, якщо громадяни далі гулятимуть по вулицях.

      По всій Україні використали лише 500 тестів на виявлення коронавірусу.

      Які маски захищають від коронавірусу та як не повестись на пропозиції шахраїв
      сьогодні
      Теги: Тернопіль Pro новини Володимир Зеленський Випуск новин
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:26 Новини про коронавірус 20 березня: надзвичайна ситуація в Києві, третя українка померла в Італії
      Соломія Ніколайчук
      сьогодні , 22:03 Залишаюсь вдома з чистими руками: які челенджі про коронавірус ширяться в мережі
      Ярослав Голобородько
      19 березня , 17:00 Ризик виникнення геморою залежить від вашої професії: хто в найбільшій групі ризику
      19 березня , 20:00 Вибуховий покерний онлайн-вікенд — понад 3 000 000 гривень призових
      13 березня , 12:50 Біокамін в квартирі: плюси, мінуси, проблеми при використанні та заміна біокаміна
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук