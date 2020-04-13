Pro новости: Вакцина от COVID-19. Образование во время пандемии
В выпуске программы "Pro новости" за 13 апреля – тем временем вакцину от вируса сейчас разрабатывают ученые в ряде стран. В США и Китае уже даже начали тестировать ее на людях. Уже вторую неделю ученики учатся благодаря телеурокам. Однако уже с первых эфиров такой образовательный процесс начали критиковать.
Также в выпуске:
В Киево-Печерской лавре из-за несоблюдение карантина сейчас 90 больных и двое умерли. В очаг распространения мэр Киева направляет медиков и оборудование, священникам делать ПЦР-тесты.
В российских соцсетях ходят многочисленные жуткие фотографии с десятками карет скорой помощи, которые выстраиваются под больницами в очередях.
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