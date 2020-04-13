Pro новини: Вакцина від COVID-19. Освіта в час пандемії
У випуску програми "Pro новини" за 13 квітня – тим часом вакцину від вірусу нині розробляють вчені в низці країн. У США та Китаї вже навіть почали тестувати її на людях. Уже другий тиждень учні навчаються завдяки телеурокам. Проте вже з перших ефірів такий освітній процес почали критикувати.
Також у випуску:
В Києво-Печерській лаврі через недортримання карантину наразі 90 хворих та двоє померли. В осередок поширення мер Києва спрямовує медиків та обладнання, священникам робитимуть ПЛР-тести.
Російськими соцмережами ширяться численні моторошні світлини із десятками карет швидкої допомоги, які вишиковуються під лікарнями у чергах.
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