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      КОРОНАВИРУС COVID-19 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК ЗАДЕРЖАНИЕ СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
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      Pro новости: Выход Италии из карантина. Конкурс за один день

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске программы "Pro новости" за 27 апреля – в течение последней недели в Италии падает тенденция заражения COVID-19. Поэтому Правительство анонсировало выход из карантина. После резкого увольнения за закрытыми дверями голов таможни и налоговой правительство ищет новых лидеров. Впрочем, обязательного конкурса фактически не проводят.

      Также в выпуске новостей на 24 канале:

      Полиция задержала заместителя председателя КГГА Владимира Слончака за то, что набросился с ударами на патрульного полицейского. Чиновник был в нетрезвом состоянии, а ехал на пассажирском месте вместе с депутатом Киевского городского совета Людмилой Костенко.

      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Выпуск новостей
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