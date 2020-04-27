Pro новости: Выход Италии из карантина. Конкурс за один день

В выпуске программы "Pro новости" за 27 апреля – в течение последней недели в Италии падает тенденция заражения COVID-19. Поэтому Правительство анонсировало выход из карантина. После резкого увольнения за закрытыми дверями голов таможни и налоговой правительство ищет новых лидеров. Впрочем, обязательного конкурса фактически не проводят.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Полиция задержала заместителя председателя КГГА Владимира Слончака за то, что набросился с ударами на патрульного полицейского. Чиновник был в нетрезвом состоянии, а ехал на пассажирском месте вместе с депутатом Киевского городского совета Людмилой Костенко.