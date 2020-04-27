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      КОРОНАВІРУС COVID-19 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК ЗАТРИМАННЯ СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      КОРОНАВІРУС COVID-19 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК ЗАТРИМАННЯ СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Pro новини: Вихід Італії з карантину. Конкурс за один день

      Випуск новин -

      У випуску програми "Pro новини" за 27 квітня –впродовж останнього тижня в Італії падає тенденція зараження на COVID-19. Тож Уряд анонсував вихід із карантину. Після різкого звільнення за закритими дверима голів митниці і податкової уряд шукає нових очільників. Утім, обов'язкового конкурсу фактично не проводять.

      Також у випуску новин на 24 каналі:

      Поліція затримала заступника голови КМДА Володимира Слончака за те, що накинувся зі стусанами на патрульного поліцейського. Чиновник був у нетверезому стані, а їхав на пасажирському місці разом із депутаткою Київської міської ради Людмилою Костенко.

      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Випуск новин
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