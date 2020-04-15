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      Pro новости: Заявление Онуфрия. Обмен пленными

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске программы "Pro новости" за 15 апреля – предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий заявил, что пасхальные службы в храмах будут. А украинцы смогут попасть на них, несмотря на карантин. Однако стоять верующие будут на улице. Обмен удерживаемыми лицами с оккупированным Донбассом должен состояться до конца недели и не позднее Пасхи. Предварительно, обмен состоится в четверг, 16 апреля.

      Также в выпуске:

      Народный депутат Украины Вадим Новинский опубликовал информацию о возможном обнаружении у него коронавируса. Недавно он встречался с предстоятелем УПЦ МП Онуфрием.

      На Вербное воскресенье священник одного из храмов УПЦ МП Днепра нарушил постановление местных властей. Теперь у входа появилась глубокая траншея.

      Теги: Война на Донбассе УПЦ МП Выпуск новостей
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