Pro новости: Заявление Онуфрия. Обмен пленными
В выпуске программы "Pro новости" за 15 апреля – предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий заявил, что пасхальные службы в храмах будут. А украинцы смогут попасть на них, несмотря на карантин. Однако стоять верующие будут на улице. Обмен удерживаемыми лицами с оккупированным Донбассом должен состояться до конца недели и не позднее Пасхи. Предварительно, обмен состоится в четверг, 16 апреля.
Также в выпуске:
Народный депутат Украины Вадим Новинский опубликовал информацию о возможном обнаружении у него коронавируса. Недавно он встречался с предстоятелем УПЦ МП Онуфрием.
На Вербное воскресенье священник одного из храмов УПЦ МП Днепра нарушил постановление местных властей. Теперь у входа появилась глубокая траншея.
Читайте также
Выбор редакции
-
На Львовщине закрывают все рынкисегодня , 22:47
-
Генерала-майора Шайтанова отправили под стражусегодня , 18:27
-
В немецком зоопарке планируют скормить одних животных другим из-за кризисасегодня , 18:09
-
Обмен пленными состоится 16 апреля, – СМИсегодня , 19:55
-
Чорновол отказали в отводе судьи, меру пресечения выберут завтрасегодня , 18:11
-
ПЦУ развенчала популярные мифы Чистого четвергасегодня , 20:05