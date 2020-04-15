Pro новости: Заявление Онуфрия. Обмен пленными

В выпуске программы "Pro новости" за 15 апреля – предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий заявил, что пасхальные службы в храмах будут. А украинцы смогут попасть на них, несмотря на карантин. Однако стоять верующие будут на улице. Обмен удерживаемыми лицами с оккупированным Донбассом должен состояться до конца недели и не позднее Пасхи. Предварительно, обмен состоится в четверг, 16 апреля.

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