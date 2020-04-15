Pro новини: Заява Онуфрія. Обмін полоненими
У випуску програми "Pro новини" за 15 квітня – предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій заявив, що Великодні служби у храмах будуть. А українці зможуть потрапити на них, попри карантинні обмеження. Однак стоятимуть віряни на вулиці. Обмін утримуваними особами з окупованим Донбасом має відбутися до кінця тижня та не пізніше Великодня. Попередньо, обмін відбудеться у четвер, 16 квітня.
Також у випуску:
Народний депутат України Вадим Новинський опублікував інформацію про ймовірне виявлення в нього коронавірусу. Нещодавно він зустрічався з предстоятелем УПЦ МП Онуфрієм.
На Вербну неділю священник одного із храмів УПЦ МП Дніпра порушив постанову місцевої влади. Тепер біля входу з'явилась глибока траншея.
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