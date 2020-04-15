Pro новини: Заява Онуфрія. Обмін полоненими

У випуску програми "Pro новини" за 15 квітня – предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій заявив, що Великодні служби у храмах будуть. А українці зможуть потрапити на них, попри карантинні обмеження. Однак стоятимуть віряни на вулиці. Обмін утримуваними особами з окупованим Донбасом має відбутися до кінця тижня та не пізніше Великодня. Попередньо, обмін відбудеться у четвер, 16 квітня.

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