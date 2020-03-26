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      Pro новости: Зеленский о закрытии границы. Самоизоляция на Закарпатье

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске программы "Pro новости" за 26 марта – приказ о закрытии границ анонсировал президент Зеленский. Коснется всех – даже украинцев, которые хотели бы самостоятельно вернуться в Украину. Жестче делают карантинные ограничения на Закарпатье. Область полностью самоизолируется.

      Также в выпуске:

      Владимир Зеленский в разговоре с мэром Киева попросил отменить ВИП-палаты для власть имущих.

      Египетские пирамиды, амфитеатры и даже мумии на дезинфекции.

      Более полумиллиона – такое на данный момент количество больных коронавирусом в мире, а умерших уже 24 тысячи.

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      Теги: Владимир Зеленский Выпуск новостей
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