Pro новости: Зеленский о закрытии границы. Самоизоляция на Закарпатье

В выпуске программы "Pro новости" за 26 марта – приказ о закрытии границ анонсировал президент Зеленский. Коснется всех – даже украинцев, которые хотели бы самостоятельно вернуться в Украину. Жестче делают карантинные ограничения на Закарпатье. Область полностью самоизолируется.

Также в выпуске: Владимир Зеленский в разговоре с мэром Киева попросил отменить ВИП-палаты для власть имущих. Египетские пирамиды, амфитеатры и даже мумии на дезинфекции. Более полумиллиона – такое на данный момент количество больных коронавирусом в мире, а умерших уже 24 тысячи.