Pro новини: Зеленський про закриття кордону. Самоізоляція на Закарпатті
У випуску програми "Pro новини" за 26 березня –наказ про закриття кордонів анонсував президент Зеленський. Стосуватиметься усіх – навіть українців, які б хотіли самотужки повернутися до України. Жорсткішими роблять карантинні обмеження на Закарпатті. Область повністью самоізолюється.
Також у випуску:
Володимир Зеленський у розмові з мером Києва попросив скасувати ВІП-палати для можновладців.
Єгипетські піраміди, амфітеатри та навіть мумії на дезінфекції.
Більш як півмільйона – така натепер кількість хворих на коронавірус у світі, а померлих вже 24 тисячі.
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