22:48
26 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Pro новини: Зеленський про закриття кордону. Самоізоляція на Закарпатті

      Випуск новин -

      У випуску програми "Pro новини" за 26 березня –наказ про закриття кордонів анонсував президент Зеленський. Стосуватиметься усіх – навіть українців, які б хотіли самотужки повернутися до України. Жорсткішими роблять карантинні обмеження на Закарпатті. Область повністью самоізолюється.

      Також у випуску:

      Володимир Зеленський у розмові з мером Києва попросив скасувати ВІП-палати для можновладців.

      Єгипетські піраміди, амфітеатри та навіть мумії на дезінфекції.

      Більш як півмільйона – така натепер кількість хворих на коронавірус у світі, а померлих вже 24 тисячі.

      Як зробити антисептик в домашніх умовах: рекомендації ВООЗ
      сьогодні
      Теги: Володимир Зеленський Випуск новин
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:30 Перемовини з МВФ: що відомо про "антиколомойський" законопроєкт
      Антон Голобородько
      сьогодні , 21:30 Україна закриває кордони: все, що потрібно знати
      Світлана Попова
      сьогодні , 10:30 Як не захворіти на коронавірус: найважливіші засоби профілактики
      сьогодні , 13:57 Коли закінчиться карантин: концерти, на які ми чекаємо
      Ліза Астахова
      сьогодні , 21:05 Головні новини 26 березня: троє українців одужали від Covid-2019 та закриття держкордону
      Ірина Вихрущ
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук