Pro новини: Зеленський про закриття кордону. Самоізоляція на Закарпатті

У випуску програми "Pro новини" за 26 березня –наказ про закриття кордонів анонсував президент Зеленський. Стосуватиметься усіх – навіть українців, які б хотіли самотужки повернутися до України. Жорсткішими роблять карантинні обмеження на Закарпатті. Область повністью самоізолюється.

Також у випуску: Володимир Зеленський у розмові з мером Києва попросив скасувати ВІП-палати для можновладців. Єгипетські піраміди, амфітеатри та навіть мумії на дезінфекції. Більш як півмільйона – така натепер кількість хворих на коронавірус у світі, а померлих вже 24 тисячі.