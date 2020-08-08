Огромные пробки из автомобилей образовалась на трассе Киев – Ягодин в направлении Шацких озер. Отдыхающие едут на выходные к Свитязю.

Что известно о пробках на пути к Свитязю

Очередь автомобилей растянулась почти на 30 километров. Об этом сообщает местное издание Волынь Post.

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Желающих отдохнуть на выходных в это время очень много. Пробки начинаются еще на трассе Киев – Ягодин, до поворота на Любомль.

Такую очередь на Свитязь, которая начинается еще в Любомле, вижу впервые. Бедное озеро,

– делится впечатлениями очевидец Ирина Коцура.

Смотрите видео заторов на Волыни:

Справка! Озеро Свитязь – одно из крупнейших в Украине. Его площадь – 2750 гектаров, максимальная глубина – 58,4 метра. Озеро имеет карстовое происхождение. В 2008 году Свитязь включили в "Семь природных чудес Украины".

Пробки у Любомля: смотрите на карте