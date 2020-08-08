Не морем единым: километровые пробки образовались на пути к озеру Свитязь – видео
Огромные пробки из автомобилей образовалась на трассе Киев – Ягодин в направлении Шацких озер. Отдыхающие едут на выходные к Свитязю.
Что известно о пробках на пути к Свитязю
Очередь автомобилей растянулась почти на 30 километров. Об этом сообщает местное издание Волынь Post.
Актуально Все хотят на море: под Одессой в очередной раз образовалась многокилометровая пробка – видео
Желающих отдохнуть на выходных в это время очень много. Пробки начинаются еще на трассе Киев – Ягодин, до поворота на Любомль.
Такую очередь на Свитязь, которая начинается еще в Любомле, вижу впервые. Бедное озеро,
– делится впечатлениями очевидец Ирина Коцура.
Смотрите видео заторов на Волыни:
Пробки у Любомля: смотрите на карте