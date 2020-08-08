Величезні затори з автомобілів утворилась на трасі Київ – Ягодин в напрямку Шацьких озер. Відпочивальники прямують на вихідні до Світязя.

Що відомо про затори на шляху до Світязя

Черга автомобілів розтягнулася на майже 30 кілометрів. Про це повідомляє місцеве видання Волинь Post.

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Охочих відпочити на вихідних в цю пору дуже багато. Затори починаються ще на трасі Київ – Ягодин, до повороту на Любомль.

Таку чергу на Світязь, яка починається ще до Любомля, бачу вперше. Бідне озеро,

– ділиться враженнями очевидиця Ірина Коцура.

Дивіться відео заторів на Волині:

Довідка! Озеро Світязь – одне з найбільших в Україні. Його площа – 2750 гектарів, максимальна глибина – 58,4 метра. Озеро має карстове походження. У 2008 році Світязь включили до "Семи природних чудес України".

Затори біля Любомля: дивіться на мапі