Ранее в сети публиковали кадры километровых пробок в Киеве, а сейчас же появились видео подобной ситуации на трассе Киев – Борисполь. Что происходит в столичном регионе с транспортом, сообщает 24 Канал.

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Пробки в Киеве и области

Так, на трассе Киев – Борисполь сотни машин выстроились в очередь после тревоги, длившейся фактически всю ночь. Местные СМИ публикуют шокирующие кадры пробок.

Пробки на трассе Киев – Борисполь: смотрите видео

Отмечается, что на въезде в столицу за 10 километров все стало.

Что происходит на въезде в Киев: смотрите видео

В самой же столице фиксировали масштабные проблемы и с общественным транспортом. В частности, вагоны метро и остановки переполнены, а к самим станциям на улице образовались длинные очереди. На некоторых станциях люди не имели возможности даже спуститься на перрон, поэтому ожидали свою очередь стоя на лестнице.