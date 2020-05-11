Проблем не должно быть: Зеленский и Шмыгаль обсудили задержку зарплаты врачам

Владимир Зеленский провел селекторное совещание по противодействию распространению коронавируса. Во время совещания президенту доложили о готовности больниц принимать новых больных, а также обсудили распространение инфекции в Украине.

На селекторном совещании отчитались, что уровень смертности от COVID-19 в Украине невысок и составляет 2,6%. Об этом говорится на сайте Офиса Президента.

Актуально 300% надбавок за март врачам выплатила лишь одна область, – Степанов

О чем говорили на совещании

О зарплатах врачам

Президент сделал замечание по поводу задержки надбавок за март медикам, которые работают с больными COVID-19. Глава правительства пояснил, что деньги были направлены в регионы, однако местная власть руководствовалась не постановлением Кабинета Министров этого года, а документом Министерства социальной политики от 2003 года.

Поэтому, несмотря на наличие средств в регионах выплатить их не удалось. На этой неделе правительство будет искать решение для того, чтобы эти финансовые ресурсы были выданы медикам.

Обязательно эти деньги должны быть выплачены. Бюрократия, конечно, часто является препятствием, но в этом случае нельзя позволить руководствоваться старыми правилами в условиях новых вызовов. Доплаты должны получить все, кто этого заслужил. Как можно скорее,

– подчеркнул президент.

Апрельские выплаты будут происходить через Национальную службу здоровья Украины, а потому здесь проблем не должно быть, добавил Денис Шмыгаль.

Надбавки для медиков: что об этом известно

Врачи должны получать надбавки за работу с больными COVID-19 – 300%.

В марте медикам и другим работникам, которые борются с COVID-19, дали надбавку в размере до 300%, но не от зарплаты, а от оклада. Поэтому и надбавка была не такая значимая, как обещали.

В апреле, пообещали в правительстве, надбавка в размере до 300% будет начисляться ко всей зарплате (которая учитывает стаж) и соответственно будет больше, чем была в марте.

Впоследствии в Минздраве заявили, что правительство перечислило деньги во все регионы. Ответственные за задержку – органы местной власти, или главные врачи медицинских учреждений.

Медики должны получить средства до 8 мая, а в регионах проведут расследование по задержке.

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О помощи бизнесу

Президент поинтересовался состоянием экономики и функционированием программ, которые должны помочь бизнесу в карантинный период.

Мы обсуждали ряд программ кредитной поддержки малого и микробизнеса, ведь они больше всего страдают от карантина. Мы должны помочь им сейчас и после карантина, чтобы они могли быстро оправиться. Нам надо предложить им так называемые кредитные каникулы,

– отметил Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что со стороны правительства созданы все предпосылки для полноценной работы обновленной программы "Доступные кредиты 5-7-9%", также дополнительно финализируется другая программа – "Новые деньги", по которой предприниматели смогут получить кредиты под очень низкий процент.

Что известно о кредитах для бизнеса

Программа "5-7-9%" предусматривает, что государство компенсирует предпринимателю часть кредитной нагрузки. Чем больше рабочих мест он создает, тем большую компенсацию по кредитам получает.

предусматривает, что государство компенсирует предпринимателю часть кредитной нагрузки. Чем больше рабочих мест он создает, тем большую компенсацию по кредитам получает. Программа "Новые деньги" направлена на поддержку малого бизнеса. В рамках этой программы планируют выдавать льготные кредиты под 3% годовых на 2 года.

Эти программы помогут украинскому бизнесу выдержать тяжелые экономические условия, обусловленные эпидемией, а также станут залогом сохранения рабочих мест. Основное условие программы – сохранение не менее 80% рабочих мест в малом и микробизнеса,

– отметил Денис Шмигаль.

Премьер-министр также сообщил, что, по информации Государственного центра занятости, в этом месяце зарегистрировалось дополнительно 140 тысяч безработных. Чтобы помочь с выплатами людям, которые потеряли работу, Кабинет Министров выделил шесть миллиардов гривен из Фонда борьбы с коронавирусом.



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