Проблем не має бути: Зеленський та Шмигаль обговорили затримку зарплати лікарям

Володимир Зеленський провів селекторну нараду щодо протидії поширенню коронавірусу. Під час наради президенту доповіли про готовність лікарень приймати нових хворих, а також обговорили поширення інфекції в Україні.

На селекторній нараді відзвітували, що рівень смертності від COVID-19 в Україні невисокий і складає 2,6%. Про це мовиться на сайті Офісу Президента.

Актуально 300% надбавок за березень лікарям виплатила лише одна область, – Степанов

Про що говорили на нараді

Президент зробив зауваження щодо затримки надбавок за березень медикам, які працюють з хворими на COVID-19. Очільник уряду пояснив, що гроші були спрямовані в регіони, однак місцева влада керувалася не цьогорічною постановою Кабінету Міністрів, а документом Міністерства соціальної політики від 2003 року.

Тому попри наявність коштів у регіонах виплатити їх не вдалося. Цього тижня уряд шукатиме рішення для того, щоб ці фінансові ресурси були видані медикам.

Обов'язково ці гроші мають бути виплачені. Бюрократія, звісно, часто є перешкодою, але в цьому випадку не можна дозволити керуватися старими правилами в умовах нових викликів. Доплати мають отримати всі, хто цього заслужив. Якомога швидше,

– наголосив президент.

Квітневі виплати відбуватимуться через Національну службу здоров'я України, а тому тут проблем не має бути, додав Денис Шмигаль.

Надбавки для медиків: що про це відомо

Лікарі мають отримувати надбавки за роботу з хворими на COVID-19 – 300%.

У березні медикам та іншим працівникам, які борються з COVID-19, дали надбавку в розмірі до 300%, але не від зарплати, а від окладу. Тому й надбавка була не така значуща, як обіцяли.

У квітні, пообіцяли в уряді, надбавка у розмірі до 300% буде нараховуватися до всієї зарплати (яка враховує стаж) і відповідно буде більшою, ніж була у березні.

Згодом у МОЗ заявили, що уряд перерахував гроші у всі регіони. Відповідальні за затримку – органи місцевої влади, або головні лікарі медичних закладів.

Медики мали отримати кошти до 8 травня, а у регіонах проведуть розслідування через затримку.

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Президент поцікавився станом економіки та функціонуванням програм, які мають допомогти бізнесу в карантинний період.

Ми обговорювали низку програм кредитної підтримки малого та мікробізнесу, адже вони найбільше страждають від карантину. Ми маємо допомогти їм зараз та після карантину, щоб вони могли швидко оговтатися. Нам треба запропонувати їм так звані кредитні канікули,

– зазначив Зеленський.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що з боку уряду створені всі передумови для повноцінної роботи оновленої програми "Доступні кредити 5-7-9%", також додатково фіналізується інша програма – "Нові гроші", за якою підприємці матимуть можливість отримати кредити під дуже низький відсоток.

Що відомо про кредити для бізнесу

Програма "5-7-9%" передбачає, що держава компенсує підприємцю частину кредитного навантаження. Чим більше робочих місць він створює, тим більшу компенсацію за кредитом отримує.

передбачає, що держава компенсує підприємцю частину кредитного навантаження. Чим більше робочих місць він створює, тим більшу компенсацію за кредитом отримує. Програма "Нові гроші" спрямована на підтримку малого бізнесу. У межах цієї програми планують видавати пільгові кредити під 3% річних на 2 роки.

Ці програми допоможуть українському бізнесу витримати важкі економічні умови, зумовлені епідемією, а також стануть запорукою збереження робочих місць. Основна умова програм – збереження не менше 80% робочих місць у малому та мікробізнесі,

– наголосив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр також повідомив, що, за інформацією Державного центру зайнятості, цього місяця зареєструвалося додатково 140 тисяч безробітних. Щоб допомогти з виплатами людям, які втратили роботу, Кабінет Міністрів виділив шість мільярдів гривень з Фонду боротьби з коронавірусом.



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