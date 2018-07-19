Проблема "мажоритарки": знают ли украинцы депутата своего округа

Почти 40% украинцев не знают, за кого голосовать на предстоящих выборах. Об этом говорят социологи, опираясь на свежие опросы. В то же время, в Украине все чаще говорят об отмене мажоритарной системы - то есть выборов кандидата в конкретном районе или городе. Ведь, как оказалось, избиратели своих депутатов в округах даже не знают.

В поселке Козин, в 30 километрах от Киева, местные боятся вопросов о политике. Некоторые называют фамилию депутата – Александр Ярош. Но чем он занимается – не знают.

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Жители села Зымна Вода, что на Львовщине, на жизнь не жалуются. Правда, никто не смог ответить, кто из мажоритарщиков отстаивает интересы общества. В основном, ссылались на отсутствие интереса к политике. Недалеко от села Зымна Вода есть городок Городок. Здесь местные тоже не знают, какая польза обществу от деятельности закрепленного за округом мажоритарщика.

В Харькове избиратели более осведомлены. Если и не слышали о работе народных избранников, фамилии – называют.

На сайте проекта "Серпом по рейтингу" можно найти своего депутата

Чтобы избиратели больше знали о депутатах-мажоритарщиках Центр противодействия коррупции запустил проект "Серпом по рейтингу". Команда проекта собирает и публикует информацию про недостойные поступки народных избранников. Благодаря Facebook, который позволяет выбирать целевую аудиторию, 600 тысяч избирателей уже узнали о коррупционных правонарушениях своих депутатов-мажоритарщиков.