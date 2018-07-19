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Проблема "мажоритарки": чи знають українці депутата свого округу

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Майже 40% українців не знають, за кого голосувати на майбутніх виборах. Про це кажуть соціологи, спираючись на свіжі опитування. Водночас, в Україні все частіше говорять про скасування мажоритарної системи – тобто виборів кандидата в конкретному районі чи місті. Адже, як виявилось, виборці своїх депутатів на округах навіть не знають.

У селищі Козин, у 30 кілометрах від Києва, місцеві бояться запитань про політику. Дехто називає прізвище депутата – Олександр Ярош. Але чим він займається – не знають.

Читайте також: Негідні вчинки Олексія Порошенка: як в Україні борються з депутатами-мажоритарниками

Мешканці села Зимна Вода, що на Львівщині, на життя не скаржаться. Щоправда, жодна людина не змогла відповісти, хто з мажоритарників відстоює інтереси громади. Здебільшого, посилались на відсутність інтересу до політики. Недалеко від села Зимна Вода є містечко Городок. Тут місцеві теж не знають, яка користь громаді від діяльності закріпленого за округом мажоритарника. 

У Харкові виборці більш обізнані. Якщо й не чули про роботу народних обранців, прізвища – називають. 


На сайті проекту "Серпом по рейтингу" можна знайти свого депутата

Щоб виборці більше знали про депутатів-мажоритарників Центр протидії корупції запустив проект "Серпом по рейтингу". Команда проекту збирає та оприлюднює інформацію про негідні вчинки народних обранців. Завдяки Facebook, яка дозволяє обирати цільову аудиторію, 600 тисяч виборців уже дізналися про корупційні проступки своїх депутатів-мажоритарників.

Автор: Марина Молька
Теги: Новини України Мажоритарні вибори Верховна Рада
Джерело: 24 канал
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