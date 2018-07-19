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Негідні вчинки Олексія Порошенка: як в Україні борються з депутатами-мажоритарниками

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В Україні планують скасувати мажоритарну складову, науковці в Київському міжнародному інституті соціології дійшли висновку, що майже 40 % українців не знають, за кого голосувати на виборах.

Для того, щоб виборці більше знали про депутатів-мажоритарників Центр протидії корупції запустив проект "Серпом по рейтингу".

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Команда збирає та оприлюднює інформацію про негідні вчинки народних обранців, так звані зашквари. У такий спосіб вже покарали 18 нардепів.

З останніх про уого ми звітували – це кампанія сина президента Олексія Порошенка. Він теж депутат-мажоритарник. Пост про його негідні вчинки побачили на Facebook 52 тисячі виборців,
– сказала керівниця комунікацій "Центру протидії корупції" Вікторія Савчук.

Завдяки Facebook, який дозволяє обирати цільову аудиторію, 600 тисяч виборців вже дізналися про корупційні проступки своїх депутатів-мажоритарників.

Гроші на антирекламу перераховують самі виборці, аби зрізати рейтинг одному депутатату потрібно 1300 грн. Щойно назбирається потрібна сума починають антирекламну кампанію. Нині під прицілом команди всі, хто підтримали законопроект про свавільне блокування сайтів. 

За словами безпартійного народного депутата Віктора Чумака, мажоритарну складову час залишити у минулому. Щоправда, його документ не набрав потрібної кількості голосів, на відміну від виборчого кодексу Парубія, Ємця та Черненка, ухваленого у першому читанні.

Гальмують самі мажоритарники, які звикли купляти своїх виборців. Гальмує без сумніву і влада. Владі вигідно. Якщо будуть мажоритарники, вона зможе тиском, або підкупом затягнути їх до себе у фракцію,
– розповів Віктор Чумак.

Законопроект повинен запровадити пропорційну систему – відкриті регіональні списки виключно з партійним висуванням, але остаточно затверджувати його не поспішають.

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У такий спосіб провладна партія як правило може підкоригувати політичний вибір народу, бо навіть якщо програла на виборах, отримає більшість у Верховній Раді за рахунок мажоритарників.

Автор: Марина Молька
Теги: Новини України Новини політики Віктор Чумак Мажоритарні вибори Верховна Рада Олексій Порошенко Законопроект
Джерело: 24 канал
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