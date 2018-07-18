Нардеп від "Самопомочі" Журжій подав заяву про складання депутатських повноважень

Народний депутат України від партії " Об'єднання "Самопоміч" Андрій Журжій написав заяву про складання своїх депутатських повноважень.

Про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці "Самопомочі" у Facebook.

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Так, у своїй заяві на ім'я голови Верховної Ради Андрія Парубія політик написав, що "напередодні виборів у парламенті стався відкат здійснених реформ".

Журжій зауважив, що не бачить причин для подальшого перебування в Парламенті, тоскільки Верховна Рада зупинила роботу над проведенням ключових економічних реформ, а саме запровадження податку на вивезений капітал, зниженням податкового навантаження на заробітню плату і ліквідація податкової поліції та економічних підрозділів СБУ та Нацполіції.

Зазначимо, політик зможе скласти депутатські повноваження після того, як Парубій ініціює голосування за його відставку у Верховній Раді. Також повідомляється, що у разі якщо Рада підтримає рішення Журжія, то його місце займе Юлія Вусенко (№ 36 виборчого списку), яка є депутатом Луцької міськради.

Хто такий Андрій Журжій? Український юрист та політик, народний депутат України 8-го скликання, член парламентської фракції "Об'єднання "Самопоміч". З 2005 по осінь 2014 року був керівником юридичного департаменту Групи компаній Fozzy Group. Був президентом ТОВ "Група компаній "Інвестиційні партнери". Є членом Правління Асоціації правників України; членом Громадської ради при Антимонопольному комітеті України; головою Дисциплінарного комітету Української асоціації інвестиційного бізнесу; співзасновником Асоціації податкових радників.