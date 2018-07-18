Нардеп от "Самопомочи" Журжий подал заявление о сложении депутатских полномочий

Народный депутат Украины от партии " Объединение "Самопомич" Андрей Журжий написал заявление о сложении своих депутатских полномочий.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице "Самопомочи" в Facebook.

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Так, в своем заявлении на имя председателя Верховной Рады Андрея Парубия политик написал, что "накануне выборов в парламенте произошел откат осуществленных реформ".

Журжий отметил, что не видит причин для дальнейшего пребывания в парламенте, так как Верховная Рада остановила работу над проведением ключевых экономических реформ, а именно введение налога на вывезенный капитал, снижением налоговой нагрузки на заработную плату и ликвидация налоговой полиции и экономических подразделений СБУ и Нацполиции.

Отметим, политик сможет сложить депутатские полномочия после того, как Парубий инициирует голосование по его отставке в Верховной Раде. Также сообщается, что в случае если Рада поддержит решение Журжия, то его место займет Юлия Вусенко (№36 избирательного списка), которая является депутатом Луцкого горсовета.

Кто такой Андрей Журжий? Украинский юрист и политик, народный депутат Украины 8-го созыва, член парламентской фракции "Объединения "Самопомич". С 2005 по осень 2014 года был руководителем юридического департамента Группы компаний Fozzy Group. Был президентом ООО "Группа компаний "Инвестиционные партнеры". Является членом Правления Ассоциации юристов Украины; член Общественного совета при Антимонопольном комитете Украины; председатель Дисциплинарного комитета Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса; соучредитель Ассоциации налоговых советников.