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Недостойные поступки Алексея Порошенко: как в Украине борются с депутатами-мажоритарщиками

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В Украине планируют отменить мажоритарную составляющую, ученые в Киевском международном институте социологии пришли к выводу, что почти 40 % украинцев не знают, за кого голосовать на выборах.

Для того, чтобы избиратели больше знали о депутатах-мажоритарщиках, Центр противодействия коррупции запустил проект "Серпом по рейтингу".

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Команда собирает и публикует информацию о недостойных поступках народных избранников, так называемые зашквары. Таким образом уже наказали 18 нардепов.

Из последних о уого мы отчитывались – это кампания сына президента Алексея Порошенко. Он тоже депутат-мажоритарщик. Пост о его недостойных поступках увидели на Facebook 52 тысячи избирателей,
– сказала руководительница коммуникаций "Центра противодействия коррупции" Виктория Савчук.

Благодаря Facebook, который позволяет выбирать целевую аудиторию, 600 тысяч избирателей уже узнали о коррупционных проступках своих депутатов-мажоритарщиков.

Деньги на антирекламу перечисляют сами избиратели, чтобы срезать рейтинг одному депутатату нужно 1300 грн. Как только наберется нужная сумма начинают антирекламную кампанию. Сейчас под прицелом команды все, кто поддержали законопроект о своевольной блокировке сайтов.

По словам беспартийного народного депутата Виктора Чумака, мажоритарную составляющую время оставить в прошлом. Правда, документ не набрал нужного количества голосов, в отличие от избирательного кодекса Парубия, Емця и Черненко, принятого в первом чтении.

Тормозят сами мажоритарщики, которые привыкли покупать своих избирателей. Тормозит без сомнения и власть. Власти выгодно. Если будут мажоритарщики, она сможет давлением или подкупом затянуть их к себе в фракцию,
– рассказал Виктор Чумак.

Законопроект должен ввести пропорциональную систему – открытые региональные списки исключительно с партийным выдвижением, но окончательно утверждать его не спешат.

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Таким образом провластная партия как правило может подкорректировать политический выбор народа, ибо даже если проиграла на выборах, получит большинство в Верховной Раде за счет мажоритарщиков.

Автор: Марина Молька
Теги: Новости Украины Новости политики Законопроект Алексей Порошенко Верховная Рада Мажоритарные выборы Виктор Чумак
Источник: 24 канал
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