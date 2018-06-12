"Серпом по рейтингу": як зрізати популярність корумпованого депутата

Центр протидії корупції запустив інструмент, яким можна зрізати рейтинг корумпованому депутату. Тепер завдяки вам – натхненників проекту "Серпом по рейтингу" – є відповідь, як очистити Верховну Раду України від недоброчесності.

Після більшості моїх блогів, ви, шановні глядачі, писали мені в Facebook: "Віталік, ок, зрозуміло, які закони потрібні для протидії корупції, зрозуміло, хто їх блокує. А що ми можемо зробити, щоб змінити ситуацію?" Друзі, дякую кожному, хто поставив мені це питання. Ви – натхненники проекту "Серпом по рейтингу", яким ми даємо відповідь на ваше питання.

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Зробіть так, щоб народний депутат, який вляпався в корупційний "зашквар", програв наступні вибори. Таким чином ми не тільки покараємо конкретно потвору, ми створимо прецедент, який налякає з десяток інших. Безперечно, програш на виборах – не посадка в тюрму з конфіскацією майна. Але ми з вами і не маємо повноважень кинути депутата за ґрати, а ось викинути його на смітник історії не просто можемо, а мусимо.

Чим менше у Верховній Раді буде корупціонерів, тим з більшою вірогідністю їх "поддєльнікі" сідатимуть в тюрму. Не буде кому постійно атакувати Національне антикорупційне бюро або заважати створенню Антикорупційного суду. А коли детективи НАБУ прийдуть арештовувати чергового депутата, Верховна Рада не голосуватиме за його захист.



Знайомтеся – "Серпом по рейтингу". Все просто та ефективно, як удар ломом Знайомтеся – "Серпом по рейтингу". Все просто та ефективно, як удар ломом

Заходите на сайт serpom.org.ua і перевіряєте, чи ваш мажоритарний народний депутат фігурує в "корупційних зашкварах". Якщо не знаєте, хто ваш мажоритарник, шукаєте по регіону чи дивитесь на мапі. Знайшли? Жертвуєте, скільки можете, на покарання пройдисвіта. Як тільки назбирується 1300 гривень, ми таргетованою рекламою в Facebook розповідаємо виборцям з округу цього депутата про його "зашквари". Таким чином, разом ми зменшуємо його рейтинг, підрізаючи шанс на перообрання.

Наголошу, всі 100% пожертвованих коштів йдуть на рекламу, а кожен жертводавець отримує звіт за результатами кампанії.

Наскільки ефективним є цей інструмент?

Давайте, наприклад, візьмемо мажоритарника з БПП Тетяну Ричкову. Вона обралася до Верховної Ради від частини Дніпра, набравши лише на 2700 голосів більше від найближчого конкурента. За пожертвувані вами 1300 гривень ми розповіли про її корупційні "зашквари" майже 34 тисячам виборців з її округу. Давайте ще раз. Ричкова виграла минулі вибори з відривом в 2700 голосів, ми розповіли про її "корупційні зашквари" 34 тисячам виборців з її округу. Це, для розуміння, в 12 разів більше виборців, ніж за Ричкову проголосувало. Правда хороший результат? І це лише перша кампанія. Як тільки назбирається наступних 1300 гривень, ми повторимо її.

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До речі, про які ж корупційні "зашквари" Ричкової ми розповіли виборцям з її округу? Наприклад, вона не голосувала за дозвіл притягнути до кримінальної відповідальності своїх колег Дейдея та Лозового.



Тетяна Ричкова також захистила від арешту бурштинових Рознеблата і Полякова.

Ми дуже предметні у виборі "зашкварів", за які будемо карати мажоритарних депутатів. Це завжди і без виключень залізобетонні звинувачення, які доводяться офіційними даними. Наприклад, не голосування за дозвіл на притягнення народних депутатів до кримінальної відповідальності. Або взяття на поруки топ-корупіонерів. Або реєстрація законопроекту, який, наприклад, легалізує корупційні статки.

Як мінімум, виборці мають знати про такі "зашквари" своїх мажоритарних депутатів. Очевидно, що більше за таких пройдисвітів вони голосувати не будуть. Чого власне, ми і добиваємося. Сім мажоритарних депутатів ми покарали за перший тиждень роботи "Серпом по рейтингу". 200 тисяч виборців дізналося про корупційні зашквари своїх мажоритарників.

Завдяки вашій підтримці, ми вже маємо ресурс на покарання ще 13 депутатів. Загалом, за перший тиждень роботи проекту нас підтримало більше двох сотень громадян на загальну суму 36,5 тисяч гривень.

Дякую за довіру, друзі! Зріжемо рейтинг пройдисвітів разом!