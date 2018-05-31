Чому через відсутність Антикорупційного суду бідність в Україні може суттєво зрости

Вже два роки вся громада вичавлює з корумпованих політиків незалежний Антикорупційний суд. Спільними зусиллями ми впритул підійшли до важливої віхи в цій боротьбі – ухвалення необхідного закону. І хоч минулого парламентського тижня до фінального голосування не дійшли, але воно відбудеться вже в червні.

Розпочнемо з результатів соціологічного дослідження, що серйозно налякали топ-корупціонерів, які протистоять нам. Так от, в українців запитали, що має вчинити цивілізований світ, якщо наші політики не створять незалежний Антикорупційний суд. Майже половина (47%) відповіли, що міжнародна спільнота повинна ввести персональні санкції проти наших топ-посадовців.

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Персональній санкції починаються з таких приємних речей, як блокування рахунків, арешт майна і активів, заборона на в’їзд для корупціонерів та їх родичів. Наголошуємо, персональні санкції починаються з переліченого вище, але далеко цим не обмежуються.

Ця мудра позиція українців значно спростила для таких організацій як Центр протидії корупції просування персональних санкцій проти наших політиків за кордоном. Відтепер це не просто прохання української експертної спільноти до західних урядів, а вимога, підтримана половиною населення України.

Фактично це карт-бланш для нас і наших західних партнерів вимагати від українських політиків антикорупційні реформи. Ба більше, це суспільний дозвіл, ба навіть вказівка наздоганяти українських корупціонерів за кордоном.

А тепер власне про створення антикорупційного суду. Останнього сесійного тижня травня Верховна Рада почала розглядати законопроект про Антикорупційний суд в другому читанні. Остаточне голосування має відбутися 5 або 7 червня. Станом на кінець сесійного тижня Порошенко та його депутати продовжували вести переговори з Міжнародним валютним фондом.

Неадекватність українських політиків, може скінчитися для усіх нас – доларом по 50 гривень. Нагадаю, що МВФ разом з усім цивілізованим світом вимагає від Порошенка відмовитися від впливу на обрання антикорупційних суддів. Для цього закон має гарантувати міжнародним експертам право викидати з конкурсу недоброчесних кандидатів. Наголошуємо, не призначати суддів (це виключне суверенне право України), а лише викидати з конкурсу суддів з, наприклад, не пояснюваними статками.

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Таке право для міжнародників страшенно лякає Порошенка і його депутатів, адже позбавляє їх можливості протягнути в антикорупційний суд потрібних їм ручних суддів. Адміністрація Президента і БПП так сильно бояться незалежного Антикорупційного суду, що готові кинути Україну в економічний колапс, відмовившись від підтримки МВФ. Про 50 гривень за долар – це не перебільшення, а зважена оцінка ключових економічних експертів.

За 2018-2019 роки Україна має виплатити майже 11 мільярдів доларів зовнішнього державного боргу. Станом на кінець березня на валютних рахунках уряду залишалося приблизно 1,5 мільярди доларів, яких вистачить до серпня, якщо не чіпати валютних резервів НБУ. Останніх, всього 19 мільярди доларів.

Якщо розтратити більша частина резервів на виплату держборгу в найближчі півтора року, то вони наблизяться до мінімального рівня 2014-2015 років. Нагадаю, що це закінчилося обвалом гривні. Щоправда, тимчасовим, насамперед, завдяки траншу МВФ.

Якщо ми всі разом не змусимо цих корупціонерів створити незалежний Антикорупційний суд, то ми, а не вони, станемо набагато біднішими. Бо долар по 50 гривень та спричинений цим ріст цін – це наша, а не їхня проблема. Депутат БПП Валерій Карпунцов прямо сказав, що для нього дефолт не проблема.



Валерій Карпунцов

Для нього дефолт дійсно не проблема, бо "сидить" він з дружиною на майже 250 тисячах доларів, катаються на двох дорогих AUDI спільною вартістю в півтора мільйона гривень і добудовують стометровий гараж і 80-метрову лазню. Переліком інших об’єктів нерухомості родини Карпунцових дратувати вас не будемо. Для них дефолт реально не проблема, на відміну від нас з вами.

Ви скажете, що не всі там такі неадекватні і вони мають розуміти, що з ними зроблять люди у разі дефолту. Друзі, ви помиляєтесь. Вони там всі космонавти, які живуть в іншому світі. До прикладу, офіційна заява "Блоку Петра Порошенка" щодо голосування за Антикорупційний суд.

В українців запитали, кому б вони довірили формування антикорупційного суду? Результати дуже красномовні: представники Президента – 6%, депутати ВРУ – 10%, судді від органів судового самоврядування – 10%, експерти із західних країн – 41%.

У сім разів більше українців довірили б формування Антикорупційного суду міжнародним експертам, ніж представникам президента. Тож, коли Порошенко пробує знівелювати роль міжнародних експертів в цьому процесі, він добиває свій і так нікчемний рейтинг.

Це означає, що незалежний Антикорупційний суд буде створено з цією чи вже іншою владою. Раніше або пізніше ми доженемо українських топ-корупціонерів. І, до речі, в інтересах цих корупціонерів, щоб покарав їх незалежний Антикорупційний суд, а не розлючений натовп, майбутнє якого знищив штучно створений економічний колапс.