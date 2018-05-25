Які антикорупційні новини сколихнули країну цього тижня

Минулого тижня я розповідав вам про головні новини в сфері протидії корупції. Судячи з інтересу до того блогу – вам сподобалося. Тому будемо продовжувати.

САП закрила справу суддів, які видали Насірову майже індульгенцію

Судді вирішили, що головний фіскал країни Насіров "взагалі ні при чому" і "просто ставив печатки" на якихось документах. А те, що в результаті держава (тобто ми з вами) не отримали два мільярди гривень рентних платежів, ну то так випадково трапилося. Це рішення суду серйозно послаблює державне обвинувачення Насірова.

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І якщо рішенню українських судів я вже давно не дивуюся, то небажання прокурорів Холодницького такі рішення розслідувати викликає в мене щире нерозуміння. До речі, цим рішенням САП ще й детективів НАБУ під удар поставили. Тепер Генпрокуратура буде розслідувати їх вручання в судову систему. Я серйозно. Нема чого детективам чесних українських суддів турбувати. Тим більше тих, які Насірова відмазують. А найгуманніша українська Феміда зобов'язала повернути Насірову внутрішній паспорт і зняти арешт з п'яти годинників його дружини.



Головний фіскал країни Роман Насіров

Хоча Насіров усе ще носить електронний браслет, здав закордонні паспорти і не може без дозволу виїздити за межі Київської області. Але є в мене відчуття, що без створення Антикорупційного суду все у нього буде добре.

Якщо хтось забув, нагадаю, що Роман Насіров на минулих виборах став народним депутатом за списком фракції «Блоку Петра Порошенка». Окрім списочників а-ля Насірова, фракція БПП відома мажоритарними депутатами на кшталт бурштинового Розенблата. Обов’язково-обов’язково голосуйте на наступних виборах за депутатів Петра Порошенка.

"Жриці любові" чи, точніше, жреці правосуддя

Суд скасував арешт квартир дружини екс-міністра фінансів з уряду Януковича Колобова. Йдеться про апартаменти площею 185 та 322 квадратні метри. Раніше Генпрокуратура Луценка виправдала Колобова. Чесна людина, яка заробила все важкою працею на благо Батьківщини.

НАБУ затримало керівників компаній, пов’язаних з Дубеничами

Пам’ятаєте справу НАБУ щодо компаній пов’язаних з депутатами від БПП Дубневичами? У січні НАБУ затримало керівників цих компаній за підозрою в заволодінні трьома сотнями мільйонами куобометрів газу на суму понад 1,4 мільярда гривень.

Так от, з одного фігуранта суд зняв електронний браслет. Раніше жерці Феміди зняли такий же аксесуар з іншого фігуранта цієї ж справи. Нагадаю, на наступних виборах обов’язково-обов’язково голосуйте за депутатів БПП, бачите як вони про своїх людей дбають.

Депутату Київради Кримчаку суд не подовжив запобіжний захід

Підозрюваному детективами НАБУ у загарбанні земель та декларуванні недостовірної інформації депутату Київради Сергієві Кримчаку суд не подовжив запобіжний захід. Для останнього це дуже вчасна новина, бо його справа якраз пішла до суду на розгляд. А оскільки запобіжний захід суд йому не продовжив, то чоловіка, можливо, в Україні вже немає. Принаймні тепер він може в будь-який момент її залишити. Радує лише, що НАБУ добилося арешту цінної земельної ділянки, яку Кримчак власне і загарбав, а саме будівництво на ній зупинено.

У 50 справах НАБУ суди не розпочиналися

До речі, для вашого розуміння ситуації, у майже 50 справах, завершених НАБУ, суди навіть не розпочалися. А окремі справи гниють у канцеляріях судів вже понад півтора роки.

Показник ефективності судової реформи

Описані вище судові рішення – чудовий показник ефективності так званої судової реформи. До речі, 90% з майже 700 суддів вже успішно склали процедуру оцінювання. Ви не повірите, але Вища Кваліфікаційна Комісія Суддів реально пишається цим результатом. Це при тому, що довіра українців до ось цих 90% суддів та їхні колег бултихається на рівні 6%. Це трішки більше, ніж рівень довіри українців до російських медіа.

Порошенко намагається "впихнути" на посаду аудитора НАБУ свою людину

Зазначу, що за збереження прогнившої судової системи, відповідають члени Вищої Кваліфікаційної Комісії Суддів. Останнім, нагадаю, ми з вами щомісяця платимо по 225 тисяч гривень. До речі, Порошенко руками депутатів протягає на аудитора НАБУ батька одного з членів Вищої кваліфкомісії суддів. Яблучко, як то кажуть, від яблуні не далеко падає.

Щоправда інколи в усьому цьому суддівському трясовинні виринають світлі постаті. Одна з таких - арештувала майно СБУшника, який збирав "котлети", тобто хабарі з іноземців. Майна як для скромного офіцера СБУ виявилось немало: земля і будинок на 300 квадратів під Києвом та "Ленд Крузер". Де взяв? Заробив! Як багато інших "нормальних" СБУшників.

Заступниця Луценка "загбірає" землі біля Чорного моря

Врівноважимо цю перемогу новиною з Генпрокуратури (перемог там переважно не трапляється). Заступниця Луценка легалізувала рейдерське захоплення землі на березі Чорного моря. Генпрокуратура могла зупинити рейдерство, але замість цього відмовилася від позову і попросила закрити судове провадження.

НАБУ продовжують копати під Труханова

Проте зрадою від ГПУ закінчувати не можна. Мер Одеси не вказав у декларації цивільну дружину та майно, яке їй належить. При обшуку в її квартирі детективи знайшли, серед іншого, особистий кабінет та дві банківські картки мера Одеси. Сподіваюся, що дружина Порошенка вишивала рушники разом з Трухановим не в тій квартирі. Хоча від цього цей факт не стає менш огидним. Ми вирішили допомогти президенту малювати з Труханова щирого патріота і пропонуємо розвісити ось такі білборди з його зображенням. Доданий до файлу.



На цій патріотичній ноті закінчу з найважливішими антикорупційними новинами тижня, що минув.