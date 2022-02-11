Заключенный Дмитрий Оробий в 2014 году учился дистанционно в университете Северодонецка, живя в оккупации. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

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Как парень попал к террористам

По словам Денисовой, Оробий выехал на учебу в подконтрольный Украине Северодонецк, когда наладили пропускную систему на линии разграничения. Провел там несколько лет. После окончания учебы вернулся к семье в оккупированный Алчевск, потому что не смог найти работу.

В первый рабочий день на должности делопроизводителя одного из предприятий 16 июня 2020 года Дмитрия Оробия задержали пророссийские боевики. Его телефон не отвечал в течение 40 дней, никто не знал, где он,

– рассказала Денисова.

О том, что парня посадили, родители узнали, когда террористы пришли к ним с обыском. 5 февраля 2021 года так называемый "Верховный суд ЛНР" приговорил украинца к 12 годам лишения свободы по статье о госизмене.

В тюрьме начались проблемы со здоровьем

Омбудсмен утверждает, что у заключенного значительно ухудшилось зрение: из-за высокого глазного давления началось отслоение сетчатки, что может привести к полной слепоте. Также он имеет проблемы с артериальным давлением.

При этом, парню не оказывают медицинской помощи в колонии, а родные не могут его увидеть. Они передают лекарства, но никто не знает, получает ли он их.

Людмила Денисова обратилась в различные инстанции за помощью для Дмитрия Оробия. Она просит ОБСЕ поднять вопрос о его освобождении.

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