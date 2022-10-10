Ситуация у врага очень критичная. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Что происходит во вражеском стрелковом полку

Сформированный на скорую руку 127 стрелковый полк так называемого 1 армейского корпуса, решением командующего 49 армией, был сразу переброшен на первую линию боевого столкновения в Херсонской и Николаевской областях.

Родственники мобилизованных военнослужащих подготовили обращение в правоохранительные органы России о значительных потерях и бездействии военного командования.

В подразделениях продолжались перебои с водой и продовольствием. Военнослужащие, в лучшем случае, экипированы средствами защиты старого образца, что приводит к многочисленным потерям,
– отметили в ведомстве.

У российской армии много проблем

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