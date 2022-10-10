Ситуация у врага очень критичная. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Важно Просят не посылать на фронт водителей мусоровозов: из-за мобилизации в России – значительные пробелы

Что происходит во вражеском стрелковом полку

Сформированный на скорую руку 127 стрелковый полк так называемого 1 армейского корпуса, решением командующего 49 армией, был сразу переброшен на первую линию боевого столкновения в Херсонской и Николаевской областях.

Родственники мобилизованных военнослужащих подготовили обращение в правоохранительные органы России о значительных потерях и бездействии военного командования.

В подразделениях продолжались перебои с водой и продовольствием. Военнослужащие, в лучшем случае, экипированы средствами защиты старого образца, что приводит к многочисленным потерям,

– отметили в ведомстве.

У российской армии много проблем

В России возник ряд проблем, связанных с мобилизацией. Эти проблемы продолжают подпитывать общественное расслоение внутри страны-агрессора и критику правительства.

Из-за взрыва на Крымском мосту у оккупантов возникли проблемы со снабжением своих войск на Юге.

Также из-за подрыва моста у россиян возникнут большие проблемы. Так, Крым остался без снабжения. А самая главная проблема – это поставка горючего.

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