Ситуація у ворога дуже критична. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Важливо Просять не посилати на фронт водіїв сміттєвозів: через мобілізацію у Росії – значні прогалини
Що відбувається у ворожому стрілецькому полку
Сформований нашвидкуруч 127 стрілецький полк так званого 1 армійського корпусу, рішенням командувача 49 армії, було одразу перекинуто на першу лінію бойового зіткнення в Херсонській та Миколаївській областях.
Родичі мобілізованих військовослужбовців підготували звернення до правоохоронних органів Росії про значні втрати і бездіяльність військового командування.
У підрозділах тривалі перебої з водою та продовольством. Військовослужбовці, у кращому випадку, екіпіровані засобами захисту старого зразка, що призводить до численних втрат,
– зазначили у відомстві.
У російської армії багато проблем
- У Росії виникла низка проблем, пов'язаних з мобілізацією. Ці проблеми продовжують підживлювати суспільне розшарування всередині країни-агресорки та критику уряду.
- Через вибух на Кримському мосту в окупантів виникли проблеми з постачанням своїх військ на Півдні.
- Також через підрив мосту у росіян виникнуть великі проблеми. Так, Крим залишився без постачання. А найголовніша проблема – це постачання пального.
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