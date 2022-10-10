Ситуація у ворога дуже критична. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Важливо Просять не посилати на фронт водіїв сміттєвозів: через мобілізацію у Росії – значні прогалини

Що відбувається у ворожому стрілецькому полку

Сформований нашвидкуруч 127 стрілецький полк так званого 1 армійського корпусу, рішенням командувача 49 армії, було одразу перекинуто на першу лінію бойового зіткнення в Херсонській та Миколаївській областях.

Родичі мобілізованих військовослужбовців підготували звернення до правоохоронних органів Росії про значні втрати і бездіяльність військового командування.

У підрозділах тривалі перебої з водою та продовольством. Військовослужбовці, у кращому випадку, екіпіровані засобами захисту старого зразка, що призводить до численних втрат,

– зазначили у відомстві.

У російської армії багато проблем

У Росії виникла низка проблем, пов'язаних з мобілізацією. Ці проблеми продовжують підживлювати суспільне розшарування всередині країни-агресорки та критику уряду.

Через вибух на Кримському мосту в окупантів виникли проблеми з постачанням своїх військ на Півдні.

Також через підрив мосту у росіян виникнуть великі проблеми. Так, Крим залишився без постачання. А найголовніша проблема – це постачання пального.

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