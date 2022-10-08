Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан. За його словами, саме Кримський міст був основною гілкою, якою окупанти перекидали сили та засоби у Крим.

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Значення Кримського мосту для окупантів

Вже звідти військова техніка та особовий склад переправлялися до Мелітополя, Херсона, Каховки, у тому числі – на правий берег Дніпра.

Оскільки це залізнична гілка, залізницею можна перекинути дуже велику кількість і техніки, й особового складу, і пального. Є ще інших шлях – з Ростова на Маріуполь, а далі – у напрямку Мелітополя. Однак там – не залізниця, тому ним можна перекинути разів у 10 менше засобів та сил,

– розповів Світан.

"Крим залишиться без пального"

Через підрив Кримського мосту у росіян виникнуть великі проблеми.

Зараз можна говорити про те, що Крим залишився без постачання. Причому найголовніша проблема – це постачання пального. Крим може залишитися без пального через кілька днів,

– наголосив військовий експерт.

За словами полковника запасу ЗСУ, увесь бензин та дизельне паливо "вигребуть цивільні".

З якою проблемою зіткнуться російські війська на Півдні України

До того ж через окупований півострів йшло постачання пального на фронт в Україні.

Відсутність пального буде найголовнішою проблемою російських військ на Півдні – і на Правобережжі Херсонщини, і в Мелітополі, Каховці, Токмаку, Пологах. Ця ділянка фронту на Півдні найближчим часом залишиться без пального,

– сказав Світан.

"Це тільки початок"

Військовий експерт зазначив, що, звісно, росіяни будуть намагатися розв'язати проблему. Однак принаймні протягом кількох найближчих тижнів їм не вдасться нічого змінити.

Це тільки початок. Сьогодні почалося звільнення Криму з воєнної точки зору,

– наголосив Світан.

Яким буде наступний крок ЗСУ

За його словами, звісно, в окупантів і в окупованому Криму, і на інших захоплених українських територіях є певні запаси пального. Однак вони зберігаються у певних місцях, і ЗСУ не залишать це без уваги.

Роман Світан Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Думаю, зараз буде завдано удару по всіх відомих нафтобазах на всій території, куди ми можемо дотягнутися. Можуть працювати й ракети, й артилерія, і партизани, а також наші Сили спеціальних операцій. Такий удар виведе з ладу майже всю російську техніку як на правому березі Дніпра, так і в районі Мелітополя плюс-мінус 100 кілометрів.

"Крим просто зупиниться"

Полковник запасу ЗСУ припустив, що росіяни спробують терміново перекидати пальне в Крим сухопутним коридором через Чонгар.

Однак є не один мільйон росіян, які будуть намагатися виїхати з Криму, поки ще є змога. Черги за пальним і на виїзд з півострова перекриють рух. Крим просто зупиниться. Навіть цистерна з паливом не зможе під'їхати на ту ж заправку і розвантажитися через ці корки,

– зазначив Світан.

Він додав, що, ймовірно, росіяни намагатимуться полагодити залізничний міст через Керченську протоку. Однак усі їхні зусилля будуть марними.

"Хто сказав, що це – єдиний удар по Кримському мосту? Цілком ймовірно, що може бути ще кілька ударів", – зауважив військовий експерт.

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