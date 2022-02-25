Танкисты ходят с канистрами и пытаются купить горючее у местных.

К теме Представились бойцами ВСУ: к спасателям пришли диверсанты и просили одежду

Солдаты оккупационных войск требуют еду у местного населения.

Кроме того, зафиксированы случаи мародерства торговых заведений со стороны российских оккупантов.

Можете помочь оккупантам топливом с сахаром. Относительно питания русских солдат рекомендаций не даем. Вы сами все знаете,

– пошутили в Сухопутных войсках ВСУ.

Напомним, что в окрестностях городка Конотопа находится около 40 единиц сожженной российской техники.

Подписывайтесь на телеграмм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости!

Текст публикации Сухопутных войск ВСУ:

После тяжелых боев и значительных потерь рашистские оккупанты остановились близ Конотопа. У них проблема с горючим и снабжением. Танкисты ходят с канистрами и пытаются купить горючее. Солдаты оккупационных войск требуют еду у местного населения. Зафиксированы случаи мародерства торговых заведений со стороны российских оккупантов.

В окрестностях города находится около 40 единиц сожженной российской техники. Можете помочь оккупантам топливом с сахаром. Относительно питания русских солдат рекомендаций не даем. Вы сами знаете все.

Подписывайтесь на телеграмм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости!