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      Проблемы мусорных полигонов и сокращение водных ресурсов остаются нерешенными, – эксперт

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      Кирилл Косоуров
      Кирилл Косоуров / 112.ua

      Наиболее остро в Украине стоят такие важные для экологии вопросы, как последствия загрязнения бытовыми отходами в том числе и стихийными свалками, а также сокращение водных ресурсов, в результате засаливания водоемов.

      Такое мнение 112.ua озвучил озвучил глава "Ассоциации предприятий в сфере обращения с опасными отходами" Кирилл Косоуров в статье: "Не зазеленеет: Как политики будут использовать тему экологии для победы на парламентских выборах".

      Сейчас в Украине действуют 5400 полигонов, из которых большинство не соответствуют нормам безопасности. Они занимают площадь 8,5 тыс га и ежегодно принимают около 10 млн т мусора. Среди прочего и опасные отходы (батарейки, отработанные аккумуляторы, вещества с опасными химическими соединениями), которые попадают на полигоны в связи с отсутствием во многих населенных пунктах системы раздельного сбора мусора. Также в Украине по статистике около 35 000 незаконных свалок. На переработку попадает меньше 5% вторичного сырья, а заводам, которые в нем нуждаются, приходится закупать сырье за рубежом.

      Единственный полигон для мусора Киева, в селе Подгорцы в Обуховском районе, функционирует уже более 30 лет и давно переполнен. На свалке накопилось около 10 млн т бытовых отходов: высота мусорного слоя поднялась до 90 м, что равняется высоте 27-этажного дома. Опасность представляет и озеро фильтрата (смесь ядовитых жидкостей, которые источает свалка, и дождевой воды). На данный момент в озере накопилось около 1 млн т фильтрата. Остается нерешенной проблема с утилизацией отработанных масел, львиная доля которых сжигается в печах, загрязняя окружающую среду выбросами в атмосферу тысяч тонн опасных веществ (окиси азота, сернистого ангидрида, метана, формальдегида, хлористого водорода, окиси углерода). По оценкам участников рынка, в Украине на обогрев уходит до 40% отработанных масел. В Европе сжигание отработанных масел запрещено.

      Не менее остро стоит вопрос сокращения водных ресурсов, говорит Косоуров: "Растет уровень засоленности пресноводных водоемов: в Днепре уже можно встретить медуз, которые живут, как правило, только в соленой воде". В представленном общественной организацией "Чистый Днепр" исследовании говорится о том, что уже до 2050 года Украина начнет импортировать питьевую воду. При этом с дефицитом воды страна может столкнуться уже в ближайшие 15 лет: население будет конкурировать за водные ресурсы с сельским хозяйством и промышленностью.

      Как сообщалось, в силу недостаточной осведомленности людей в теме экологии, политики легко манипулируют укрепившимися в массовом сознании стереотипами, в частности, о загрязнении воздуха именно промышленными и энергетического сектора предприятиями, выбросами в атмосферу СО2. При этом люди пока недооценивают реальной угрозы, которая еще недостаточно очевидна.

      Манипуляции на теме экологии широко используются не только в Украине, но и в других странах мира. В частности, даже такая признанная многими странами мира глыба, как теория глобального потепления, дала трещину под напором неоспоримых аргументов, разрушивших псевдонаучные мифы и утверждения, на которых она строилась. Сейчас принято оперировать определением "глобальное изменение климата", что более точно отражает истинную картину.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Экология
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