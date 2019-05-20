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      Проблеми сміттєвих полігонів і скорочення водних ресурсів залишаються невирішеними, – експерт

      7 Читать новость на русском
      Кирило Косоурів
      Кирило Косоурів / 112.ua

      Найбільш гостро в Україні стоять такі важливі для громади питання, як наслідки забруднення побутовими відходами в тому числі і стихійними звалищами, а також скорочення водних ресурсів, в результаті засолювання водойм.

      Таку думку 112.ua озвучив голова "Асоціації підприємств у сфері поводження з небезпечними відходами" Кирило Косоурів в статті: "Не зазеленіє: Як політики будуть використовувати тему екології для перемоги на парламентських виборах".

      Зараз в Україні діють 5400 полігонів, з яких більшість не відповідають нормам безпеки. Вони займають площу 8,5 тис. га і щорічно приймають близько 10 млн тонн сміття. Серед іншого і небезпечні відходи (батарейки, відпрацьовані акумулятори, речовини з небезпечними хімічними сполуками), які потрапляють на полігони у зв'язку з відсутністю у багатьох населених пунктах системи роздільного збору сміття. Також в Україні за статистикою близько 35 000 незаконних звалищ. На переробку потрапляє менше 5% вторинної сировини, а заводам, які його потребують, доводиться закуповувати сировину за кордоном.

      Єдиний полігон для сміття Києва, у селі Підгірці в Обухівському районі, функціонує вже понад 30 років і давно переповнений. На звалищі накопичилося близько 10 млн т побутових відходів: висота сміттєвого шару піднялася до 90 м, що дорівнює висоті 27-поверхового будинку. Небезпеку представляє і озеро фільтрату (суміш отруйних рідин, які виділяє звалище, і дощової води). На даний момент в озері накопичилося близько 1 млн т фільтрату. Залишається невирішеною проблема з утилізацією відпрацьованих масел, левова частка яких спалюється в печах, забруднюючи навколишнє середовище викидами в атмосферу тисяч тонн небезпечних речовин (окису азоту, сірчистого ангідриду, метану, формальдегіду, хлористого водню, окису вуглецю). За оцінками учасників ринку, в Україні на обігрів іде до 40% відпрацьованих масел. В Європі спалювання відпрацьованих масел заборонено.

      Не менш гостро стоїть питання скорочення водних ресурсів, каже Косоурів: "Росте рівень засоленості прісноводних водойм: в Дніпрі вже можна зустріти медуз, які живуть, як правило, тільки в солоній воді". У представленому громадською організацією "Чисте Дніпро" дослідженні йдеться про те, що вже до 2050 року Україна почне імпортувати питну воду. При цьому з дефіцитом води країна може зіткнутися вже в найближчі 15 років: населення буде конкурувати за водні ресурси з сільським господарством і промисловістю.

      Як повідомлялося, в силу недостатньої поінформованості людей в темі екології, політики легко маніпулюють стереотипами, що вкорінилися в масовій свідомості, зокрема, про забруднення повітря саме промисловими та енергетичного сектору підприємствами, викидами в атмосферу СО2. При цьому люди поки недооцінюють реальної загрози, яка ще недостатньо очевидна.

      Маніпуляції на темі екології широко використовуються не тільки в Україні, але і в інших країнах світу. Зокрема, навіть визнана багатьма країнами світу теорія глобального потепління, дала тріщину під натиском незаперечних аргументів, які зруйнували псевдонаукові міфи і твердження, на яких вона будувалася. Зараз прийнято оперувати визначенням "глобальна зміна клімату", що більш точно відображає справжню картину.

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      Теги: Новини України Екологія
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