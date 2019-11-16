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      Проблемы уголовного преследования добровольцев устранят отдельным законом

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      В боях на Донбассе Украину защищали тысячи добровольцев / pravyysektor.info

      В ОП 15 ноября обсудили необходимость разработки законопроектов, которые решили бы проблемы уголовного преследования добровольцев – участников войны на Донбассе. Говорится, прежде всего, о четком правовом определении событий на Донбассе и гарантии беспристрастности правосудия.

      О совещании в Офисе Президента рассказала пресс-служба главы государства на официальном сайте.

      Напомним, 29 октября Рада поддержала признании добровольцев участниками боевых действий

      Зачем нужен отдельный закон о добровольцах?

      ► Для установления правового статуса событий на Донбассе.
      ► Для определения лиц, участвовавших в этих событиях.
      ► Для урегулирования вопросов амнистии добровольцев.

      Почему добровольцы фигурируют в уголовных процессах?

      Важно: в Украине есть ряд уголовных производств, в которых фигурируют добровольцы, участвовавшие в боях на Донбассе. Такие производства можно разделить на три условные группы:

      ► Первая – это производство относительно действий людей, которые были правильными и законными в условиях боевой ситуации, но суды их рассматривают по законам мирного времени.

      В ОП пояснили: здесь проблема в том, что в Украине на период боевых действий не объявляли ни военное, ни чрезвычайное положение. Поэтому теперь надо принять закон, который урегулирует правовой статус этих событий, их участников, а следовательно – декриминализирует их.

      ► Вторая – это незначительные правонарушения.

      Для решения проблем, связанных с такими производствами, нужно разработать законопроект об амнистии.

      ► Третья – тяжкие преступления.

      В этом случае изменений не должно быть: за тяжкие преступления наказывают и в условиях мирного и в условиях военного времени.

      Проблема замены правосудия местью

      Добровольцы сомневаются, Может ли быть следствие и суд беспристрастными в отношении них.

      Часть дел рассматривают не с целью поиска истины, а ради мести со стороны местных правоохранителей, которые имеют сепаратистские настроения. В таких случаях можно предложить изменение территориальной подсудности и подследственности,
      – сказал доброволец батальона "Айдар" Евгений Дикий.

      На совещании в ОП представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Андрей Мамалыга отметил, что часто производство в отношении добровольцев рассматривают судьи Донецкой и Луганской областей, которые посещают оккупированные территории – поэтому есть основания сомневаться в их объективности.

      Результаты совещания в Офисе Президента

      В итоге участники совещания решили: создать рабочую группу для подготовки законопроектов, которые решат проблемы уголовного преследования добровольцев. В ее состав вошли:

      – доброволец Евгений Дикий,
      – представитель Службы внешней разведки Василий Вовк,
      – представители Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов,
      – представители общественной организации "Юридическая сотня".

       

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Законодательство Офіс Президента Добровольцы
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