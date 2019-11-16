Проблемы уголовного преследования добровольцев устранят отдельным законом
В ОП 15 ноября обсудили необходимость разработки законопроектов, которые решили бы проблемы уголовного преследования добровольцев – участников войны на Донбассе. Говорится, прежде всего, о четком правовом определении событий на Донбассе и гарантии беспристрастности правосудия.
О совещании в Офисе Президента рассказала пресс-служба главы государства на официальном сайте.
Напомним, 29 октября Рада поддержала признании добровольцев участниками боевых действий
Зачем нужен отдельный закон о добровольцах?
► Для установления правового статуса событий на Донбассе.
► Для определения лиц, участвовавших в этих событиях.
► Для урегулирования вопросов амнистии добровольцев.
Почему добровольцы фигурируют в уголовных процессах?
Важно: в Украине есть ряд уголовных производств, в которых фигурируют добровольцы, участвовавшие в боях на Донбассе. Такие производства можно разделить на три условные группы:
► Первая – это производство относительно действий людей, которые были правильными и законными в условиях боевой ситуации, но суды их рассматривают по законам мирного времени.
В ОП пояснили: здесь проблема в том, что в Украине на период боевых действий не объявляли ни военное, ни чрезвычайное положение. Поэтому теперь надо принять закон, который урегулирует правовой статус этих событий, их участников, а следовательно – декриминализирует их.
► Вторая – это незначительные правонарушения.
Для решения проблем, связанных с такими производствами, нужно разработать законопроект об амнистии.
► Третья – тяжкие преступления.
В этом случае изменений не должно быть: за тяжкие преступления наказывают и в условиях мирного и в условиях военного времени.
Проблема замены правосудия местью
Добровольцы сомневаются, Может ли быть следствие и суд беспристрастными в отношении них.
Часть дел рассматривают не с целью поиска истины, а ради мести со стороны местных правоохранителей, которые имеют сепаратистские настроения. В таких случаях можно предложить изменение территориальной подсудности и подследственности,
– сказал доброволец батальона "Айдар" Евгений Дикий.
На совещании в ОП представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Андрей Мамалыга отметил, что часто производство в отношении добровольцев рассматривают судьи Донецкой и Луганской областей, которые посещают оккупированные территории – поэтому есть основания сомневаться в их объективности.
Результаты совещания в Офисе Президента
В итоге участники совещания решили: создать рабочую группу для подготовки законопроектов, которые решат проблемы уголовного преследования добровольцев. В ее состав вошли:
– доброволец Евгений Дикий,
– представитель Службы внешней разведки Василий Вовк,
– представители Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов,
– представители общественной организации "Юридическая сотня".