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      Проблеми кримінального переслідування добровольців усуватимуть окремим законом

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      У боях на Донбасі Україну захищали тисячі добровольців / pravyysektor.info

      В ОП 15 листопада обговорили необхідність розробки законопроєктів, які розв'язали б проблеми кримінального переслідування добровольців – учасників війни на Донбасі. Мовиться, передусім, про чітке правове визначення подій на Донбасі та гарантії неупередженості правосуддя.

      Про нараду в Офісі Президента розповіла пресслужба глави держави на офіційному сайті.

      Нагадаємо, 29 жовтня Рада підтримала визнання добровольців учасниками бойових дій

      Навіщо потрібен окремий закон щодо добровольців?

      ► Для встановлення правового статусу подій на Донбасі.
      ► Для визначення осіб, які брали участь в цих подіях.
      ► Для врегулювання питань амністії добровольців.

      Чому добровольці фігурують у кримінальних провадженнях?

      Важливо: в Україні є низка кримінальних проваджень, у яких фігурують добровольці, що брали участь в боях на Донбасі. Такі провадження можна поділити на три умовні групи:

      ► Перша – це провадження щодо дій людей, які були правильними й законними в умовах бойової ситуації, але суди їх розглядають за законами мирного часу.

      В ОП пояснили: тут проблема в тому, що в Україні на період бойових дій не оголошували ані військовий, ані надзвичайний стан. Тож тепер треба ухвалити закон, який врегулює правовий статус цих подій, їх учасників, а отже – декриміналізує їх.

      ► Друга – це незначні правопорушення.

      Для розв'язання проблем, пов'язаних з такими провадженнями, потрібно розробити законопроєкт про амністію.

      ► Третя – тяжкі злочини.

      У цьому випадку змін не повинно бути: за важкі злочини карають і в умовах мирного, і в умовах воєнного часу.

      Проблема заміни правосуддя помстою

      Добровольці сумніваються, чи може бути слідство та суд неупередженими щодо них.

      Частину справ розглядають не з метою пошуку істини, а заради помсти з боку місцевих правоохоронців, які мають сепаратистські настрої. У таких випадках можна запропонувати зміну територіальної підсудності та підслідності,
      – сказав доброволець батальйону "Айдар" Євген Дикий.

      На нараді в ОП представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини Андрій Мамалига зазначив, що часто провадження щодо добровольців розглядають судді Донецької та Луганської областей, які відвідують окуповані території – тож є підстави сумніватися в їхній об'єктивності.

      Результати наради в Офісі Президента

      У підсумку учасники наради вирішили: створити робочу групу для підготовки законопроєктів, які розв'яжуть проблеми кримінального переслідування добровольців. До її складу увійшли: 

      – доброволець Євген Дикий,
      – представник Служби зовнішньої розвідки Василь Вовк,
      – представники Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів,
      – представники громадської організації "Юридична сотня".

       

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Добровольці Офіс Президента Законодавство Війна на Донбасі
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