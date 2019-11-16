Проблеми кримінального переслідування добровольців усуватимуть окремим законом
В ОП 15 листопада обговорили необхідність розробки законопроєктів, які розв'язали б проблеми кримінального переслідування добровольців – учасників війни на Донбасі. Мовиться, передусім, про чітке правове визначення подій на Донбасі та гарантії неупередженості правосуддя.
Про нараду в Офісі Президента розповіла пресслужба глави держави на офіційному сайті.
Нагадаємо, 29 жовтня Рада підтримала визнання добровольців учасниками бойових дій
Навіщо потрібен окремий закон щодо добровольців?
► Для встановлення правового статусу подій на Донбасі.
► Для визначення осіб, які брали участь в цих подіях.
► Для врегулювання питань амністії добровольців.
Чому добровольці фігурують у кримінальних провадженнях?
Важливо: в Україні є низка кримінальних проваджень, у яких фігурують добровольці, що брали участь в боях на Донбасі. Такі провадження можна поділити на три умовні групи:
► Перша – це провадження щодо дій людей, які були правильними й законними в умовах бойової ситуації, але суди їх розглядають за законами мирного часу.
В ОП пояснили: тут проблема в тому, що в Україні на період бойових дій не оголошували ані військовий, ані надзвичайний стан. Тож тепер треба ухвалити закон, який врегулює правовий статус цих подій, їх учасників, а отже – декриміналізує їх.
► Друга – це незначні правопорушення.
Для розв'язання проблем, пов'язаних з такими провадженнями, потрібно розробити законопроєкт про амністію.
► Третя – тяжкі злочини.
У цьому випадку змін не повинно бути: за важкі злочини карають і в умовах мирного, і в умовах воєнного часу.
Проблема заміни правосуддя помстою
Добровольці сумніваються, чи може бути слідство та суд неупередженими щодо них.
Частину справ розглядають не з метою пошуку істини, а заради помсти з боку місцевих правоохоронців, які мають сепаратистські настрої. У таких випадках можна запропонувати зміну територіальної підсудності та підслідності,
– сказав доброволець батальйону "Айдар" Євген Дикий.
На нараді в ОП представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини Андрій Мамалига зазначив, що часто провадження щодо добровольців розглядають судді Донецької та Луганської областей, які відвідують окуповані території – тож є підстави сумніватися в їхній об'єктивності.
Результати наради в Офісі Президента
У підсумку учасники наради вирішили: створити робочу групу для підготовки законопроєктів, які розв'яжуть проблеми кримінального переслідування добровольців. До її складу увійшли:
– доброволець Євген Дикий,
– представник Служби зовнішньої розвідки Василь Вовк,
– представники Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів,
– представники громадської організації "Юридична сотня".