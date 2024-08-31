В составе поезда был специальный вагон, предназначен для проверки новой колеи, в частности ширины колеи, отступлений и возможных просадок. Кроме того, поезд тестировал системы безопасности на разных скоростях.

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Как тестировали обновленный участок метро

Кличко сообщил, что в ночь с 30 на 31 августа по обновленному участку киевского метро между станциями "Лыбедская" и "Демиевская" прошел первый пробный поезд.

Также в его составе был специальный вагон, который проверяет новое путевое полотно, есть ли надлежащая ширина колеи и наличие отступлений и возможной просадки. Еще одной задачей тестового поезда стала проверка безопасной системы движения на разных скоростях.

Перед запуском пробного поезда проведен комплекс подготовительных работ с соединением конструкций действующего тоннеля с новой частью тоннеля, а также участков, которые были усилены.

В частности, проложили все необходимые кабельные сети электроснабжения, сигнализации и связи. Осуществили монтаж и подключение контактного рельса, через которую идет питание для движения поездов. Монтаж и настройка систем безопасности движения поездов,

– написал Кличко.

Он добавил, что в дальнейшем в ночное время будут тщательно проверять инженерные и системы безопасности перед тем, как полноценно восстановить движение поездов с пассажирами.

Городской голова отметил, что работы продолжаются круглосуточно, чтобы восстановить движение поездов уже в ближайшие недели.