ВРУ должна была рассматривать в первом чтении законопроект о дополнительных основаниях для увольнения председателя НАБУ. Однако этого не сделали, поскольку законопроект отправили на повторное рассмотрение в комитет. Часть политиков утверждает, что законопроект в первоначальной редакции одобряют, чтобы немедленно отправить в отставку Артема Сытника. Так ли это – читайте в материале 24 канала.

За отправку законопроекта на доработку в профильный комитет проголосовали 248 депутатов. Сам законопроект под №3133 доступен на сайте Верховной Рады Украины.

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Попросил направить документ на повторное рассмотрение в профильный комитет один из его инициаторов Дмитрий Лубинец. Перед тем в президиум парламента к спикеру Верховной Рады подошел председатель фракции Давид Арахамия и Гео Лерос. Арахамия отметил, что законопроект пока снят с рассмотрения.

Что предусматривает законопроект

Он вводит дополнительное основание для отставки главы Национального антикоррупционного бюро Украины. Таким основанием является правонарушение, связанное с коррупцией.

Кроме главы НАБУ, он касается еще целого ряда должностей:

работников НАБУ,

генпрокурора и прокуроров,

начальника и военных Управления государственной охраны.

Политические перипетии вокруг законопроекта

Этот законопроект зарегистрировал в Верховной Раде народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. Депутат сделал это после того, как главу НАБУ Артема Сытника официально внесли в реестр коррупционеров.

Против этого законопроекта выступила фракция "Голоса", которая зарегистрировала 13 альтернативных законопроектов. Они заявляют, что инициатива исключительно политическая и направлена конкретно на увольнение Сытника.

Также против законопроекта выступил "Центр противодействия коррупции". Там утверждают, что такой проект закона "подрывает основы независимости НАБУ".

В "Центре противодействия коррупции" уверены, что после одобрения инициативы Украина может остаться без денег МВФ. Мол, независимость НАБУ была одним из условий Фонда для оказания помощи.

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Действительно ли есть угроза Артему Сытнику

В законопроекте прописано, что директора НАБУ и других определенных чиновников могут уволить в случае, если против них есть решение суда о нарушении, связанном с коррупцией.

Впрочем украинский юрист и депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура утверждает, что эту норму невозможно будет применить, поскольку закон не имеет обратного действия.

Простыми словами, если вы вчера совершили действие, которая ныне стало преступлением, завтра вас не смогут за это судить. Все из-за того, что на момент совершения это действие не было преступлением, а значит и не запрещалось.

Освобождение Сытника на основании этого законопроекта не произойдет. Впрочем мы закладываем институциональные основания для того, чтобы такое увольнение однозначно произошло, если повторится подобный случай,

– пояснил Качура.

Затем он подчеркнул, что действие закона будет распространяться лишь на возможные будущие нарушения, связанные с коррупцией. Свою позицию относительно деятельности Артема Сытника он изложил крайне однозначно – стоит увольнять.

"В отношении Сытника все понятно: надо проводить аудит НАБУ, надо давать оценку его деятельности на этом посту и нужно увольнять и Ситника, и голову САП Назара Холодницкого", – резюмировал депутат.