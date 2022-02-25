Общественный деятель Виталий Шабунин уже получил свое оружие. Об этом он рассказал в своем фейсбуке.

К теме Украинцев не сломить: во многих городах очереди в военкоматы

"Зашли с Дмитрием Шерембеем (глава координационного совета "100% життя", – 24 канал) за оружием в тероборону и сразу влипли в бой. Зато все процедуры выдачи оружия заняли 10 секунд", – написал он.

Ранее заместитель министра обороны Украины рассказала, что в Киев завозят дополнительное оружие. Также она назвала адреса, по которым можно его получить тем, кто входит в территориальную оборону.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Текст публикации Виталия Шабунина:

Зашли с Дмитрием Шерембей за оружием в тероборону и сразу влипли в бой. Зато все процедуры выдачи оружия заняли 10 секунд.