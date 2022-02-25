Общественный деятель Виталий Шабунин уже получил свое оружие. Об этом он рассказал в своем фейсбуке.
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"Зашли с Дмитрием Шерембеем (глава координационного совета "100% життя", – 24 канал) за оружием в тероборону и сразу влипли в бой. Зато все процедуры выдачи оружия заняли 10 секунд", – написал он.
Ранее заместитель министра обороны Украины рассказала, что в Киев завозят дополнительное оружие. Также она назвала адреса, по которым можно его получить тем, кто входит в территориальную оборону.
Текст публикации Виталия Шабунина:
Зашли с Дмитрием Шерембей за оружием в тероборону и сразу влипли в бой. Зато все процедуры выдачи оружия заняли 10 секунд.