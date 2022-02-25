Громадський діяч Віталій Шабунін уже отримав свою зброю. Про це він розповів у своєму фейсбуці.
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"Зайшли з Дмитром Шерембей (голова координаційної ради "100% життя", – 24 канал) по зброю у тероборону і відразу влипли в бій. Зате всі процедури видачі зброї зайняли 10 секунд", – написав він.
Раніше заступниця міністра оборони України розповіла, що у Київ завозять додаткову зброю. Також вона назвала адреси, за якими можна її тим, хто входить до територіальної оборони.
Текст публікації Віталія Шабуніна
Зайшли з Дмитром Шерембей за зброєю в тероборону і відразу влипли у бій. Зате всі процедури видачі зброї зайняли 10 секунд.