Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает 24 канал.
Важно На границе Украины и Польши Блинкен и Кулеба обсудили усиление обороноспособности
Кулеба сказал, что он обсуждал этот вопрос с госсекретарем США Энтони Блинкеном и с польским коллегой.
Непростой процесс с точки зрения многих его составляющих, но он двигается вперед, и мы максимально его толкаем. Детали разглашать не могу по понятным причинам. Но есть четкое понимание среди наших партнеров, что Украине нужны боевые самолеты, чтобы остановить варварское уничтожение наших городов и людей.
– подчеркнул Дмитрий Кулеба.
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