Про це заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба, передає 24 канал.

Важливо На кордоні України та Польщі Блінкен і Кулеба обговорили посилення обороноздатності

Кулеба сказав, що він обговорював це питання з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і з польським колегою.

Непростий процес з точки зору багатьох його складових, але він рухається вперед і ми максимально його штовхаємо. Деталі розголошувати не можу зі зрозумілих причин. Але є чітке розуміння серед наших партнерів, що Україні потрібні бойові літаки, щоб зупинити варварське знищення наших міст і людей,

– наголосив Дмитро Кулеба.

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