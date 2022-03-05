Темою переговорів Кулеби та Блінкена стала безпекова ситуація. Дипломати говорили про постачання озброєння нашій державі.

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Також дипломати обговорили шляхи посилення ефективності санкцій проти Росії. Кулеба наголосив, що Путін повинен припинити війну.

Ми провели переговори щодо подальших поставок необхідної для України зброї, шляхів забезпечення ефективності санкцій та посилення тиску. Путін повинен припинити свою безглузду та варварську війну проти України,

– заявив Кулеба.

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