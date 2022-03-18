Об этом в эфире 24 каналу рассказал Пятрас Ауштрявичюс – депутат Европарламента от Литвы. По его словам, этому помогут новые технологии.

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"Процессы пойдут очень быстро. Будут обновлены и все другие ресурсы. Новые технологии увеличиваются очень быстро", – подчеркнул европарламентарий.

Евродепутат: Была хорошо построена кремлевская политика

Ауштрявичюс отметил, что еще 1 – 2 года все же зависимость еще будет достаточно высокой, пока Европа сама не соединит газовые трубы между странами.

Как бы странно ни звучало, но нет соединения между Испанией и Францией. Испания может поставлять огромное количество газа на всю Европу, но нет соединения,

– объяснил он.

Также евродепутат напомнил, что газовая и нефтяная зависимость для Европы была создана очень мудрым и хитрым планом, чтобы в целом поставить весь Запад на колени, увеличивая поставки, манипулируя ценами и создав имидж, что это только бизнес.

Как отметил европейский парламентарий, для Европы нет стратегической зависимости и риска. Газ хоть и пахнет, но он не принесет никакого вреда, считает он.

"Была хорошо построена кремлевская политика. Европейцы просто шли по этому пути, как крысы по звуку флейты. Ощущение, что это и продолжалось бы. Мы начали об этом так резко и радикально размышлять только после начала агрессии против Украины", – заметил Ауштрявичюс.

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