Про це в ефірі 24 каналу розповів Пятрас Ауштрявічюс – депутат Європарламенту від Литви. За його словами, цьому допоможуть нові технології.

До теми Коли Європа може повністю відмовиться від російських енергоносіїв

"Процеси підуть дуже швидко. Буде оновлення й усі інші ресурси. Нові технології збільшуються дуже швидко", – наголосив європарламентар.

Євродепутат: Була добре побудована кремлівська політика

Ауштрявічюс зауважив, що ще 1 – 2 роки все-таки залежність ще буде достатньо високою, поки Європа сама не з'єднає газові труби між країнами.

Як би дивно не звучало, але немає з'єднання між Іспанією й Францією. Іспанія може поставляти величезну кількість газу на всю Європу, але немає з'єднання,

– пояснив він.

Також євродепутат нагадав, що газова й нафтова залежність для Європи була створена дуже мудрим і хитрим планом, щоб загалом поставити весь Захід на коліна, збільшуючи поставлення, маніпулюючи цінами та створивши імідж, що це лише бізнес.

Як відзначив європейський парламентар, для Європи немає стратегічної залежності та ризику. Газ хоч і пахне, але він не принесе ніякої шкоди, вважає він.

"Була добре побудована кремлівська політика. Європейці просто йшли цим шляхом, як щурі за звуком флейти. Відчуття, що це і продовжувалось би. Ми почали про це так різко й радикально розмірковувати тільки після початку агресії проти України", – зауважив Ауштрявічюс.

Євродепутат прокоментував відмову від газу та нафти Росії: дивіться відео (початок теми з 8:05)